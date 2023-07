Tarn - Grosse chaleur : Tous à l'eau !

Ski nautique, wakeboard, bouée tractée, paddle, Water Polo, baignade gratuite et surveillée... L'été s'invente à Cap'Découverte !

Un espace de baignade gratuit & surveillé ! (labellisé Pavillon Bleu)

Cap'Découverte bénéficie d'un site de baignade unique dans la région ! Les visiteurs pourront se rafraîchir dans l'eau naturelle du lac Sainte-Marie, labellisé Pavillon Bleu, sous la surveillance d'une équipe de maîtres-nageurs sauveteurs. La température s'élève l'été en moyenne à 26/28°C. L'accès à la plage se fait gratuitement en navette ou par un télésiège d'une longueur de 507 mètres, qui représente à lui seul une attraction pour toute la famille.

✨A retenir ✨:

Pour cette saison, l'accès à la plage a été étendu : baignade possible de 10h à 19h30 tous les jours ! Parfait pour se rafraîchir avec les enfants après sa journée de travail !

LES ACTIVITES NAUTIQUES DE Cap'DECOUVERTE

Vive les loisirs pour tous !

Garantir un accès aux loisirs pour tous fait partie des valeurs du projet de reprise du SMAD (Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Découverte). C’est pourquoi le site de Cap’Découverte, propice à la détente et aux activités ludiques et sportives, propose un accès GRATUIT à une multitude d’activités de plein air, dont certaines activités nautiques (Paddle et mini-pédalo).

Des activités nautiques proposées à la carte, pour tous les âges et tous les goûts !

Pour accéder aux activités nautiques “à la carte”, rien de plus simple : il suffit de se rendre à l’accueil pour se procurer (ou recharger) LA CARTE LOISIRS Cap’DÉCOUVERTE. La carte coûte 1€ et reste valable jusqu’au 31/08/2024.

A son arrivée, ou dans la journée, la personne charge / recharge, à sa guise, sa carte Loisirs Cap’Découverte et accède aux activités après réservation auprès de l'accueil. Plus d’argent qui “circule” et un budget “maîtrisé” pour toute la famille !

✨A retenir ✨:

Téléski & wakeboard : deux activités rares sur le département et proposées à un tarif imbattable sur la région : 17€ / l'heure !