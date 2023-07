Castelsarrasin - Christelle Guilhem installe une agence Temporis à Castelsarrasin dans sa ville d'enfance !

Franchisée de Temporis Montauban depuis 2018, Christelle Guilhem a choisi d’installer sa toute nouvelle unité dans la ville de son enfance Castelsarrasin. La gérante et son équipe accompagnent les demandeurs d’emploi et les recruteurs du territoire.

Une opportunité idéale, au moment opportun !

L’aventure entrepreneuriale de Christelle Guihem débute par l’acquisition d’un établissement sportif appelé «Pôle Fitness». Cependant, elle ressent un manque dans la relation avec sa clientèle et décide donc de céder l’entreprise en 2015.

Ayant expérimentée le secteur de l’intérim pendant de nombreuses années en tant que responsable d’agence, Christelle Guilhem ressent un profond désir de revenir à cette première passion. Une opportunité favorable se présente alors à elle ! En effet, lorsque l’ancien franchisé choisit de quitter l’entreprise. C’est à ce moment-là que Laurence Pottier-Caudron, Présidente et Fondatrice de Temporis, propose à Christelle de reprendre l’agence Temporis de Montauban. Convaincue par les valeurs de la marque, qui considère l’intérimaire comme un client à part entière, elle accepte avec enthousiasme cette proposition et devient ainsi franchisée Temporis le 11 avril 2018.

Cinq ans après la reprise de l’agence Temporis Montauban, la franchisée poursuit son expansion avec une nouvelle unité à Castelsarrasin, le lieu qui l’a vue grandir. Etant originaire de cette ville, elle connait parfaitement le bassin d’emploi local et souhaite faire de Temporis, LA référence absolu en matière d’emploi dans le Tarn-et-Garonne.

En tant que cheffe d’entreprise indépendante, Christelle et son équipe partagent les enjeux de ses clients entreprises ce qui leur permet de répondre efficacement à leurs attentes et de les accompagner avec réactivité. : «C’est un métier passionnant qui nécessite un amour profond pour les relations humaines. J’apprécie le contact avec mes clients et mon personnel. Honnêtement, c’est un poste gratifiant et varié, alliant des tâches administratives, de gestion et commerciales. Nous ne nous ennuyons jamais.» affirme Christelle.

Les ouvertures et les anniversaires Temporis, ça se fête !

Pour célébrer cette nouvelle ouverture et les cinq ans de Temporis Montauban, la gérante a organisé un évènement mémorable ! Cet anniversaire, qui a accueilli leurs clients, a aussi été honoré par la présence exceptionnelle du sénateur, de la mairesse Brigitte Barèges et le 1er vice-président Thierry Deville de la commune de Montauban :

« C’était exceptionnel ! La soirée s’est déroulée dans un restaurant reputé à Montauban. Il y avait un petit groupe de musique canetois et un caricaturiste était présent pour réaliser des croquis des invités. C’était véritablement merveilleux. »

Cet événement a permis à la franchisée de renforcer sa position en tant qu’acteur incontournable de l’emploi dans la région.

Une équipe dévouée au service de ses clients !

Depuis le 19 juin dernier, les Castelsarrasinois en recherche d’emploi peuvent donc désormais se rendre dans la toute nouvelle agence Temporis de la ville : ils seront accueillis avec sourire et professionnalisme par Christelle et Morgane 2 Rue Edouard Herriot, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h. L’agence propose aussi bien des postes d’intérim que des emplois CDD et CDI dans tous les secteurs d’activité (BTP, Logistique, Industrie, Métallurgie...).