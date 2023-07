Pyrénées-Orientales - Les liens entre République et Révolution au menu de La France Insoumise / Nupes à Toulouges

La France Insoumise / Nupes organise une réunion publique jeudi 27 juillet 2023 à Toulouges, sur le thème de « La République, héritière et héritage de la Révolution ». Elle se déroulera à la salle de la Médiathèque (2° étage) de l’Espace du 10 mai 1981 (10 chemin du Calvaire), à partir de 18 heures 30.

Cette conférence / débat sera animée par Francis DASPE, animateur de La France Insoumise et Secrétaire général de l’AGAUREPS-Prométhée.

La République se prête aisément aux débats et aux polémiques, comme l’a à nouveau rappelé l’actualité. Principes ou valeurs républicains, front républicain, arc républicain, autant de notions mal définies, mal utilisées, qui en fin de compte obscurcissent le débat public, soit par méconnaissance historique (coupable) ou par (basse) instrumentalisation politicienne. Comprendre la République, à la fois le mot, la chose et l’esprit, nécessite de revenir aux sources, c’est-à-dire à la connaissance de l’histoire de la Révolution française et de ses prolongements.

Dans cette période de grandes confusions idéologiques et de très préoccupantes dérives illibérales pointées par des institutions internationales comme l’ONU, il apparaît nécessaire et bienvenu de rappeler que la République est héritière et héritage de la Révolution.

