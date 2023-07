Sète - RENAUD demande au Maire de Sète de se positionner sur la corrida !

A l'occasion du concert que RENAUD, membre du Comité d'Honneur de la FLAC, donnera au Théâtre de la Mer à Sète le 26 juillet prochain, le chanteur demande à Monsieur François COMMEINHES, Maire de Sète, de se positionner sur les corridas.



Où, au moins, de demander la mise à l'écart des mineurs lors de cette pratique sanglante et si controversée.



Comme le recommande l'ONU à la France depuis 2016. Nous précisons que RENAUD a posé cette même question aux 4 Maires des villes françaises candidates et finalistes au titre de Capitale Européenne de la Culture. Sachant que Sète, associée à Montpellier, fait partie de ces 4 villes. Pour le moment, seule, Bourges, autre ville finaliste, a répondu positivement à l'auteur, compositeur et interprète, viscéralement indigné par la corrida.

Quelle ville sera élue ? Réponse au mois de décembre...

https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/le-chanteur-renaud-remercie-le-maire-de-bourges-pour-sa-prise-de-position-contre-les-corridas_14344836/

Thierry Hely

Président de la FLAC

www.flac-anticorrida.org

06 23 94 84 83