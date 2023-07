Béziers - Béziers : les concerts ne devraient pas enrichir une société de corrida

Le COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l’Abolition de la Corrida) a manifesté les 17, 19 et 20 juillet devant les arènes de Béziers, en marge du Festival "Les Nuits de Béziers", pour dénoncer le fait que les concerts sont organisés par la société privée BETARRA dont l'activité est la production de corridas.

Les 17, 19 et 20 juillet, les arènes de Béziers ont accueilli la deuxième édition des « Nuits de Béziers » avec les artistes Florent Pagny, Kev Adams et Orelsan. Ce festival n'est pas produit par la ville de Béziers, comme on pourrait le supposer, mais par la société privée BETARRA.

La SAS BETARRA est dirigée par trois acteurs majeurs de la tauromachie espagnole : Simon Casas (producteur de corridas à Béziers, à Nîmes, à Madrid...), Sébastien Castella (matador) et Olivier Margé (éleveur de taureaux de corridas).

Par la volonté du maire Robert Ménard, indéfectible soutien de la corrida, BETARRA peut organiser des concerts dans les arènes, en plus des corridas.

Loin, hélas, de se substituer aux corridas, ces concerts génèrent des bénéfices importants qui enrichissent les producteurs de corridas, augmentent les finances du milieu de la tauromachie sanglante, contribuant ainsi à renforcer et à maintenir les corridas à Béziers.

En réalité, c'est pour assurer la survie des corridas à Béziers et ne pas sombrer financièrement que BETARRA produit des concerts, en plus des corridas.

Ainsi, les concerts dans les arènes de Béziers contribuent à générer de la souffrance animale.

Il est inacceptable que le public et les artistes participent, à leur insu, à enrichir une entreprise de corridas. Le COLBAC rappelle que le Code pénal caractérise les corridas "d'actes de cruauté et de sévices graves" à l'encontre d'un animal.

Lancée sur Internet, une pétition "Non aux concerts qui financent la corrida" a recueilli plus de 20 000 signatures en quelques jours seulement. Les signataires demandent aux artistes de se produire dans d'autres lieux que les arènes de Béziers afin de ne pas enrichir les producteurs de corridas ni cautionner un lieu où se pratique encore la torture d'animaux. Cette pétition s'inscrit dans le cadre d'une campagne contre les concerts organisés par BETARRA.