Occitanie - Journée de la malbouffe l'Arbre Rouge école de naturopathie décrypte la malbouffe

Le 21 juillet 2023 journée mondiale de la malbouffe

Avec plus de 30 ans d’expérience, l’Arbre Rouge école professionnelle de naturopathie agréée OMNES assure une formation théorique et pratique et forme à une naturopathie holistique. A l'occasion cette journée dédiée à la malbouffe, L’Arbre Rouge décrypte le lien entre la forme physique, mentale et émotionnelle et le choix des aliments.

Le choix du vocabulaire à savoir la malbouffe évoque de suite l’absence d’intérêt nutritionnel des produits concernés par ce type d’alimentation.

La malbouffe tue plus que le tabac ou l'hypertension

Les dangers de la malbouffe sont nombreux et à prendre au sérieux. De l’obésité, en passant par les maladies cardiovasculaires et allant même au risque de cancer, les aliments caloriques (trop grasse, trop sucrée, trop salée et trop pauvre en fruits et légumes frais) ne peuvent plus que jamais nuire à la santé.

Focus sur la malbouffe

La malbouffe réunit tous les aliments qui d’une part n’apportent aucun bénéfice nutritionnel à l’organisme et qui, d’autre part, encrasse l’organisme.

Ce sont les aliments qui peuvent être regroupés sous l’appellation d’aliments morts.

Il s’agit de tous les aliments transformés par l’industrie agroalimentaire et qui contiennent :

de la chimie agricole (insecticides, pesticides, fongicides, etc)

de la chimie industrielle (conservateurs, exhausteurs de goût, arômes artificiels, etc)

de la chimie médicamenteuse (antibiotiques, hormones, etc donnés aux animaux destinés à l’élevage)

du sucre, du sel, des acides gras trans, des acides gras saturés, etc

Impact de la malbouffe sur la santé

La malbouffe, lorsqu’elle est pratiquée de façon récurrente, favorise les troubles du métabolisme.

L’effet addictif de la malbouffe

La malbouffe, outre son côté rapide et pratique, est addictive et ceci est dû aux ingrédients contenus dans ce type de produits alimentaires. Les consommateurs veulent toujours en ingérer davantage. C’est l’entrée dans le cercle vicieux, le corps s’encrasse et se dénutrit avec à la clé des troubles de santé pouvant apparaître à plus ou moins longue échéance.

Faut-il bannir la malbouffe à tout prix ?

Consommer de temps en temps des aliments qui ne sont pas recommandés à la santé permet au corps de conserver ses capacités d’adaptation en matière d’alimentation.

D'autre part, la malbouffe consommée tous les jours est nocive et doit être évitée.

D'après une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), près d’un Français sur deux se trouve en surpoids et le taux d'obésité a doublé en l'espace de 30 ans en France.

Une alimentation équilibrée repose avant tout sur des repas variés et réguliers.

Les 4 principes de base d’une hygiène alimentaire équilibrée :

Choisir des aliments les moins traités possible pour éviter d’ingérer des perturbateurs endocriniens

Veiller à faire la part belle aux fruits et aux légumes cueillis à maturité et de saison

S’orienter vers une alimentation la moins raffinée possible et donc éviter tous les aliments blancs

Avoir un apport journalier de bons acides gras et notamment d’aliments riches en Oméga 9 comme l’huile d’olives ou l’avocat et d’aliments riches en Oméga 3 comme certaines huiles végétales (lin et cameline) ou les petits poissons gras (maquereaux, harengs, sardines)

A propos de L’Arbre Rouge

Créée en 2016 par Ludovic Jardin, un homme passionné par l’humain et les relations humaines avec plus de 30 ans d’expérience dans la formation. L’Arbre Rouge, École Professionnelle de Naturopathie propose une approche holistique et personnalisée. Une formation qui appréhende l’être humain dans son unicité physique, psychique, émotionnelle, énergétique, sociale et environnementale. A la fois active et interactive, la pédagogie combine les aspects théoriques, la mise en pratique et les travaux d’études. L’Arbre Rouge ajoute une spécialisation à son cursus : "Gestion et Réduction du Stress Toxique". Les cours et projets sont encadrés par des professionnels experts dans leur domaine d’intervention, passionnés et humains en adhésion avec les valeurs de l’école : des valeurs humaines de respect, de responsabilité, d’écoute, d’attention, de confiance, d’ouverture, de partage, de solidarité et de cohérence. L’Arbre Rouge accompagne sur le chemin de l’« apprenti-sage ». https://www.l-arbre-rouge.fr/