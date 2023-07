France - PACTE MONDIAL RÉSEAU FRANCE ODD, mondialisation : quelle perception des Français en 2023 ?

La France présentait cette semaine sa Revue nationale volontaire (RNV) sur les Objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. Celle-ci marque une étape cruciale dans la Feuille de route de la France pour l’Agenda 2030, en dressant un état des lieux à mi-parcours, permettant ainsi d’identifier les axes de progrès pour les 7 années à venir.

Dans l’optique de la RNV, et de son 20e anniversaire célébré le 22 juin dernier à l’UNESCO, le Pacte mondial Réseau France a ainsi réalisé - avec Ipsos - une étude auprès d’un panel de Français sur leur perception des enjeux mondiaux et des objectifs de l’Agenda 2030.

Si les ODD sont essentiels à la mise en place d’une transition juste et efficace, leur importance est encore trop peu valorisée aux yeux de l’ensemble des Français. Le rapport “ODD, tout est lié”, remis au Premier ministre Jean Castex par la députée Florence Provendier, faisait état en février 2022, qu’à peine 11% des Français avaient une véritable connaissance des ODD, contrairement à des pays comme le Danemark ou l’Espagne bien plus en avance sur ces questions, avec des taux supérieurs à 80%.

Pour avoir une idée juste de la perception des Français, une étude a été réalisée par Ipsos entre le 6 et 10 mai 2023, sur un échantillon de 2000 personnes de plus de 18 ans, le rapport présente de nombreux enseignements généraux :

Le premier concerne la notoriété qu’ont les Objectifs de développement durable auprès des Français. On observe un léger progrès puisque plus de 4 français sur 10 (41%) déclarent avoir entendu parler des ODD.

En ce sens, 63% considèrent que le diagnostic effectué par l’ONU sur les différents défis mondiaux est le bon, même si 50% estiment qu’il est peut-être déjà trop tard pour lutter contre le dérèglement climatique. On observe qu’une grande majorité (88%) souhaite une plus grande mobilisation des pouvoirs publics pour lutter contre le réchauffement climatique, et les inégalités sociales (86%). Pour 67% d’entre eux, ces deux phénomènes vont d’ailleurs de pair.

Le deuxième enseignement de cette étude réside dans la perception qu’ont les Français de la mondialisation et de l’action des différents acteurs pour agir sur ses enjeux mondiaux. Même si plus de la moitié d’entre eux ont une vision négative de la mondialisation (72% considèrent que la poursuite de la mondialisation est plutôt incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique), une très grande majorité estiment que ses acteurs comme les entreprises et les organisations internationales ont un rôle important à jouer :

94% des Français estiment que les entreprises ont un rôle à jouer sur les enjeux sociaux et environnementaux dans le monde et 90% qu’elles ont la capacité d’agir. 66% voient les grandes entreprises comme ayant le plus grand rôle à jouer.

52% d’entre eux estiment notamment qu’elles ont vraiment la volonté de s’engager, tout en restant vigilant à ce que leurs actions ne soient pas de la communication uniquement.

Pour ce qui est des principes fondamentaux du Pacte mondial, 56% des Français font confiance aux entreprises pour avoir un impact positif sur le droit du travail et que 54% d’entre eux pour les droits humains. En revanche, seuls 41 % font confiance aux entreprises concernant la lutte contre la corruption et 46% pour la préservation de l’environnement.

En ce sens, le Pacte mondial accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans la transformation de leurs modèles d’affaires, et leur permet de progresser dans leur démarche de développement durable, en intégrant les Dix principes du Pacte mondial et les 17 ODD. La Communication annuelle sur le progrès des entreprises membres, vise notamment à s’assurer d’un progrès et d’un impact mesurable, et éviter ainsi les démarches de ‘greenwashing’.

« À une époque où les poly-crises sociales et environnementales sont de plus en plus violentes et se font de plus en plus sentir dans les préoccupations des Français, les États et les entreprises sont attendus au tournant de la transition juste. Un nouveau monde plus inclusif et plus durable est possible et les ODD montrent les voies d’action pour une mondialisation plus humaine, en permettant à tous les acteurs, États, organisations, associations, ou entreprises, de se mettre autour de la table pour trouver des solutions aux problèmes mondiaux. C’est de cet espoir de Kofi Annan formulé il y a plus de vingt ans que le Pacte Mondial et son réseau français sont aujourd'hui tributaires. Nous saluons cette Revue nationale volontaire de la France, et nous sommes très heureux d’avoir pu en être contributeurs. ». Nils Pedersen, Délégué Général du Pacte Mondial Réseau France.

A propos du Pacte mondial de l’ONU et de son antenne française :

En 1999, Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, appelle les entreprises du monde entier à se réunir autour d’un « pacte mondial de valeurs et de principes partagés, pour donner un visage humain au marché mondial ». Le Pacte mondial des Nations Unies est créé le 26 juillet 2000 en réponse à cet appel.

Initiative spéciale du Secrétaire général de l’ONU, le Pacte mondial des Nations Unies est un appel aux entreprises du monde entier pour qu'elles alignent leurs stratégies sur Dix principes universels dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Dans une logique de transparence, les entreprises qui rejoignent l’initiative s’engagent à communiquer publiquement sur leurs progrès, chaque année.

Aujourd’hui, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus grande initiative internationale volontaire de développement durable à destination du secteur privé et s’est établi comme un véritable espace de dialogue entre le secteur privé et public. Cette initiative onusienne repose sur deux piliers : une stratégie globale et sa déclinaison locale, portée par 62 réseaux locaux dont le Pacte mondial Réseau France, deuxième réseau le plus important en termes d’entreprises adhérentes.

Le réseau français a vu le jour en 2003, sous l’impulsion de Jacques Chirac, qui avait alors souhaité décliner en France cette initiative volontaire et innovante, aux côtés de Kofi Annan. Le Pacte mondial Réseau France est désormais un acteur de référence de la responsabilité́ sociétale des entreprises (RSE) car il constitue, avec plus de 1 950 adhérents, le plus grand réseau d’entreprises françaises engagées en faveur du développement durable. Sa gouvernance intègre des petites et grandes entreprises, reflet de la diversité des membres du réseau. Il a pour mission d’accompagner la mise en œuvre des Dix principes du Pacte mondial et l’appropriation des Objectifs de développement durable (ODD) par le tissu économique français.

A propos des ODD :

Les Objectifs de développement durable sont un ensemble de 17 objectifs établis et approuvés par les 193 États membres des Nations Unies en 2015 dans le cadre de l’Agenda 2030, un programme universel pour le développement durable. Ces objectifs ont pour ambition de résoudre les crises sociales, politiques et environnementales d’ici 2030, comme l’éradication de la pauvreté, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore la réduction des inégalités. Tous ses objectifs et cibles sont intrinsèquement liés et nécessitent une action conjointe et coordonnée de la part des États, des villes, de leurs sociétés civiles et des entreprises du secteur privé. De fait, à l’occasion du Forum politique de haut niveau pour le développement durable (HLPF), chaque pays peut présenter sa Revue nationale volontaire (RNV), détaillant son avancée et ses progrès dans la mise en œuvre des ODD.