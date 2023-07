France - Fête de la Pomme le 2 septembre : Une journée de découverte et de partage !

Le village de Saint-Just et la coopérative Cofruid’Oc mettent une nouvelle fois à l’honneur le produit phare de la commune et de ses producteurs implantés au cœur du territoire de la Petite Camargue, à l’occasion du rendez-vous annuel de la Fête de la Pomme, le 2 septembre prochain



Afin de montrer ses engagements « Producteurs de vraies saveurs » et de partager sa nouvelle labellisation « Coopérative So responsable », la coopérative ouvrira ses portes lors de cette occasion spéciale. Une agréable balade dans les vergers permettra aux producteurs de présenter leurs démarches remarquables (pratiques écoresponsables, agroécologie, innovations techniques…) et leurs adaptations face aux enjeux climatiques.



Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir plusieurs endroits de la station fruitière à travers un parcours et des ateliers de découverte. Ils pourront ainsi apprécier tout le dynamisme de ce groupe porteur de valeurs pour son territoire, créateur d’emplois et de valeur économique avec une présence sur tous les marchés et des produits reconnus pour leur grande qualité.