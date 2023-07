France - Montpellier Méditerranée Métropole et Pix : un partenariat en faveur de l'inclusion numérique pour t

Depuis deux ans, la Métropole de Montpellier et Pix, service en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques, s'associent en faveur d'une stratégie d'inclusion numérique locale auprès des agents et des citoyens du territoire. A terme, ce partenariat avec Pix doit permettre à 7 000 agents de la Métropole de Montpellier, de tester, développer, voire certifier leurs compétences numériques. Ce travail porté à sa genèse par la mission Cité intelligente et depuis Mars 2023 par le Pôle Solidarités de la Ville et la Métropole de Montpellier, traduit un engagement fort de la part de la collectivité pour accompagner les agents et usagers dans la maîtrise du numérique.

Pix, mobilisé pour accompagner la transformation numérique de la collectivité

Engagée dans la transformation numérique des métiers territoriaux, Montpellier Méditerranée Métropole a été l’une des premières collectivités à tester des parcours Pix dédiés aux agents territoriaux en 2021. Fort de cette expérience, Pix a créé et lancé officiellement l’offre Pix Territoires en juin 2022. Cette offre clé en main est dédiée aux collectivités pour accompagner les agents territoriaux dans leur montée en compétences numériques.

Pix a été proposé à l’ensemble des agents de la Métropole de Montpellier afin d’obtenir une cartographie des compétences numériques. Dans le cadre de ce déploiement, un parcours sur les compétences numériques de base a été proposé à tous les agents. Ce parcours est composé de tests modulables portant sur les fondamentaux et vise à garantir l'acquisition des compétences numériques indispensables à tous les agents, quelle que soit leur fonction.

Aujourd’hui, sur les 7000 agents que compte la Métropole de Montpellier, plus de 1600 sont déjà engagés dans la démarche Pix. Si tous les agents de la Métropole de Montpellier sont concernés par cette montée en compétences numériques, les services qui sont le plus en relation avec les usagers portent particulièrement le déploiement de Pix. C’est le cas du Pôle solidarité qui affiche une participation de 50% de ses agents au parcours Pix. Le personnel du CCAS est également moteur dans la démarche, avec pas moins de 58% agents investis dans le dispositif Pix. Enfin, dans le Pôle Relations aux Usagers, aux habitants et engagements citoyen, 96% des agents du service Accueil Accompagnement des Publics sont allés jusqu’à la certification. Un succès du déploiement de Pix qui s’inscrit dans le projet global de transformation numérique des métiers, permettant ainsi aux agents en contact direct avec les usagers de mieux répondre à leurs attentes et leurs besoins.

“La dématérialisation d'une grande partie des services de l'État nous a amené à réfléchir à son impact sur nos collectivités et à anticiper les besoins pour le service : notre vocation étant d'accompagner l'usager dans ses démarches administratives de premier niveau. Notre objectif est de préparer au mieux les équipes des guichets, à pouvoir informer les usagers et à répondre à l'afflux de demandes, en les formant via Pix. Nous préparons ainsi l'évolution du métier d'agent d'accueil vers celui de chargé de relation usagers.” explique Sabine Bergüa, Cheffe du service Accueil Accompagnement des Publics à la Métropole.

Pix, une plateforme au service des objectifs d’inclusion numérique pour tous, portés par tout un réseau d’acteurs du territoire montpelliérain

La Métropole souhaite proposer Pix aux communes du territoire métropolitain pour embarquer l’ensemble des communes dans une même stratégie d’inclusion numérique. Pour ce faire, la Métropole s’appuyera sur les agents métropolitains déjà engagés dans des parcours Pix afin d’accompagner la généralisation de la montée en compétence numérique de l’ensemble des agents du territoire.

Au-delà d’un usage auprès des agents territoriaux, la Métropole de Montpellier se fait le relais du déploiement de Pix auprès de différents publics et acteurs du territoire et se porte volontaire dans l'expérimentation de nombreux projets sur les thématiques de l'emploi, de la médiation numérique et de la parentalité numérique notamment.

“Accompagner les agents dans la maîtrise du numérique, c’est leur permettre d’être plus autonomes et efficaces dans leurs usages. Plus à l’aise avec les outils numériques, ils sont alors plus à même d’aider les usagers - notamment les plus fragiles - dans leurs démarches au quotidien. L’accompagnement avec la Métropole de Montpellier est un parfait exemple de l’engagement des collectivités dans la transformation numérique des métiers territoriaux, mais également plus largement dans les politiques d’inclusion numérique territoriale.” explique Marie Bancal, Directrice des partenariats, du développement et du juridique chez Pix.



Illustration