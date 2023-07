Bassin de Thau - Campagne des Herbiers de Thau : Nouvelle plongée dans la « forêt bleue » !

Campagne des Herbiers de Thau : Nouvelle plongée dans la « forêt bleue » !

La lagune de Thau, classée Natura 2000, abrite, sur un tiers de sa surface l’un des plus vastes herbiers de Zostères d’Europe (presque 3 000 ha). Chaque année depuis 2016, le SMBT anime une campagne de sensibilisation sur toutes les plages du pourtour de la lagune.

Véritable nurserie à poissons et précieux abris pour des espèces emblématiques comme l’hippocampe, ces prairies marines participent à l’oxygénation de l’eau, filtrent les particules et limitent l’érosion. Saviez-vous que les herbiers sous-marins, parfois appelés « forêts bleues », sont plus efficaces que les arbres d'Amazonie face au changement climatique ?

Calendrier des animations 2023

Une vingtaine d’animations seront proposées en juillet et août sur les plages de Balaruc-les-Bains, Mèze, Bouzigues et Sète :

 Balaruc-les-Bains (plage du poste de secours) : les mercredis 12, 19 et 26 juillet ainsi que les mercredis 02, 09, 16 et 23 août 2023 de 15h30 à 18h30

 Bouziques (plage Trémie & plage Pyramide) : le mardi 18 juillet ainsi que les mardis 1er, 08 et 15 août 2023 de 15h30 à 18h30

 Mèze (plage du Taurus) : les jeudis 20 et 27 juillet ainsi que les jeudis 03 et 24 août 2023 de 15h30 à 18h30

 Sète (plage des Mouettes) : le vendredi 28 juillet et le mardi 22 août 2023 de 15h30 à 18h30

Des animations auront également lieu aux Glénans à Marseillan (dates prochainement communiquées), une école de navigation également très active pour la préservation de la lagune de Thau.

Une nouveauté en 2023

La campagne herbiers embarque pour l’été 2023 sur la navette maritime Sète-Mèze !

Plusieurs actions de sensibilisation sont prévues à bord, notamment à l’occasion du Festival de Thau (les 21 et 26 juillet : aller 15h40 -16h20 et retour 16h30 - 17h10). L’animateur sera aisément identifiable grâce au tee-shirt aux couleurs de la campagne.

> Merci aux nouveaux partenaires (Sète Agglopole Méditerranée et le Festival de Thau) pour leur confiance et leur soutien.

> A noter que l'Office de tourisme proposent d'autres animations aquatiques durant tout l’été.

Plus d'informations sur les herbiers et sur la campagne vidéo : www.smbt.fr/blog/outil/a-la- decouverte-des-herbiers-de-thau/