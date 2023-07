Béziers - Anti corrida : une mise en scène choc devant les arènes de Béziers !

Ce jeudi 13 juillet, veille de la commémoration de la prise de la Bastille, les associations PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) et COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l’Abolition de la Corrida) ont appelé à l’abolition de la corrida en mettant en scène, devant les arènes de Béziers, l'œuvre emblématique d'Eugène Delacroix "La Liberté guidant le peuple".

Dans cette œuvre célèbre du 19ᵉ siècle, la Liberté incarne un mouvement de révolte populaire contre la monarchie et les privilèges. PETA et le COLBAC ont détourné le message pour signifier que les taureaux ne doivent plus subir les conséquences d’une loi injuste qui tolère leur torture et leur mise à mort pour un spectacle et un divertissement.

Entourée de corps ensanglantés gisant à ses pieds et brandissant le drapeau français avec l'inscription « Liberté pour les taureaux ! Abolissons la corrida », la mannequin et influenceuse engagée Chloé Tesla a pris le rôle de la Liberté : elle a exprimé la voix des 80 % de citoyens français qui sont opposés à la cruauté de la tauromachie et qui veulent être entendus par le législateur afin que la corrida soit pénalisée sur l’ensemble du territoire national, sans exception.

Les corps au sol symbolisaient les cadavres des animaux, victimes du bon plaisir d’une petite minorité qui s’accroche à son droit d’exercer des sévices graves en toute impunité, tandis que le faux-sang disait toute la violence de la corrida.

Cette action a également été relayée sur les réseaux sociaux par Romy, une influenceuse montpelliéraine qui était présente et qui est suivie par 1,5 million d'internautes sur Instagram. L'engagement de personnalités telles que Chloé Tesla et Romy contribue à donner une très grande visibilité à la cause de l'abolition de la corrida.

En unissant leurs forces, PETA, le COLBAC ainsi que ces personnalités influentes ont souhaité mobiliser l'opinion publique pour faire évoluer les mentalités. Érigées en spectacle, la souffrance et l’agonie d’un animal sont injustifiables.

Photos © Augustindu34