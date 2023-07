Gers - 8ème BACH FESTIVAL GERS 2023

Vous êtes cordialement invités aux concerts du 8ème cycle BACH FESTIVAL GERS 2023 ( juin - août ), lesquels se déroulent dans le département du Gers, Occitanie, France ( CONCERT D'OUVERTURE - BACH & HÄNDEL au Château Serillac - 28 juillet / CONCERT D'ORGUE à Mirande - 29 juillet / CONCERT POUR VIOLONCELLE SEUL à Saint-Christaud - 4 août / CONCERT DEUX VIOLONCELLES à Bassoues - 12 août / CONCERT DE CLÔTURE AVEC DUO BRIKCIUS au Château Caumont - 17 août ).



Vous pouvez vous réjouir de CONCERT DE NOËL à Mirande ( 23 décembre ) et CONCERT DU NOUVEL AN à Montesquiou ( 30 décembre ) à la fin de l'année.



D'autres activités musicales ont lieu en ligne ( FÊTE DE LA MUSIQUE - 21 juin / BFG COURS DE MUSIQUE D'ÉTÉ - de 22 août au 27 août ).



Réservez vos billets en ligne : billetterie - https://BachFestivalGers.EventBrite.fr .



https://www.eventbrite.co.uk/cc/8eme-bach-festival-gers-2023-2299819



Au festival se produiront la violoncelliste, écrivaine et poétesse tchèque Anna BRIKCIUSOVÁ, l'organiste et compositrice Irena KOSÍKOVÁ, le violoncelliste František BRIKCIUS, et le DUO BRIKCIUS formé par deux violoncellistes, sœur et frère.



Cette 8ème année du BACH FESTIVAL GERS nous rappelle le 338ème anniversaire de la naissance de Johann Sebastian Bach, le 200ème anniversaire de la naissance d'Edouard Lalo, le 190ème anniversaire de la naissance de Johannes Brahms et le 150ème anniversaire de la naissance de Max Reger. Dans le cadre de la Fête de la Musique et des Daniel Pearl World Music Days.



Vous trouverez toutes les informations sur le site du BACH FESTIVAL GERS - https://www.iKosik.com/Festival .



8ème BACH FESTIVAL GERS 2023



CONCERT D'OUVERTURE - BACH & HÄNDEL

La Sauvetat / Château de Sérillac

Vendredi le 28 juillet 2023 à 20:30



CONCERT D'ORGUE - JOHANN SEBASTIAN BACH

Mirande / Église Sainte-Marie

Samedi le 29 juillet 2023 à 20:30



CONCERT POUR VIOLONCELLE

Saint-Christaud / Église Saint-Christophe

Vendredi le 4 août 2023 à 20:30



CONCERT DEUX VIOLONCELLES

Bassoues / Basilique Saint-Fris

Samedi le 12 août 2023 à 20:30



CONCERT DE CLÔTURE - DEUX VIOLONCELLES

Cazaux-Savès / Château de Caumont

Jeudi le 17 août 2023 à 20:30



BFG COURS DE MUSIQUE D'ÉTÉ EN LIGNE

ONLINE

de 21 août à 26 août 2023



CONCERT DE NOËL

Mirande / Église Sainte-Marie

Samedi le 23 décembre 2023 à 17:00



CONCERT DU NOUVEL AN

Montesquiou / Église Saint-Martin

Samedi le 30 décembre 2023 à 17:00



Liens :

https://www.iKosik.com/Festival

https://BachFestivalGers.eventbrite.fr

https://Twitter.com/BachFestGers

https://www.Facebook.com/BachFestivalGers

https://www.Instagram.com/BachFestivalGers/

https://www.YouTube.com/BachFestivalGers

