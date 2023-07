France - Les femmes ± de 50 ans au centre de la discussion

Une rentrée avec plaff podcast RH qui place les femmes ± de 50 ans au centre de la discussion

À venir au cours de la 3ème saison : se faire recruter à l’heure de l’IA, maman d’ados solo, la triple peine

Paris, le 14 juillet 2023 - Plaff fait entendre et décrypte la double peine à laquelle sont confrontées les femmes sur le marché du travail dès l’approche de la cinquantaine.

Quand Claire Flury rencontre à la permanence d’accueil de l’association Solidarités nouvelles face au chômage Corinne, cadre hautement qualifiée de 54 ans, chercheuse d’emploi depuis 2 ans, désespérée d’être rejetée en tous lieux sans même un regard sur sa candidature, elle est frappée d’un coup de cœur et de colère : pourquoi les difficultés dans l’emploi des femmes de ± 50 ans sont-elles si invisibilisées ?

C’est décidé, ce sera le thème de son podcast. Le sujet est passionnant puisqu’il est à la croisée des discriminations vécues par tous les travailleurs expérimentés, hommes et femmes, tous catalogués comme « seniors » par les employeurs dès qu’ils ont passé 45 ans et des inégalités femmes/hommes. Les femmes, en seconde partie de leur vie professionnelle, portent à la fois le poids des retards accumulés dans leur vie professionnelle antérieure (temps partiel, carrières discontinues, plafond de verre) et les effets du sexisme (métiers exercés dans des secteurs d’activité mal valorisés et mal payés, partage inégal des tâches domestiques, confiance en soi érodée). Elles doivent lutter contre les stéréotypes âgistes qui se cumulent avec les stéréotypes de genre.

Chaque mois, une nouvelle série déclinée autour de 3 épisodes de 20 mn environ chacun, diffusés les 8, 18 et 28

58 épisodes ont été publiés au cours des deux premières saisons.

Claire ● donne la parole à des femmes qui (re)construisent la seconde partie de leur vie professionnelle,

● met à l’honneur les initiatives de personnes ou de structures qui les accompagnent,

● analyse l’environnement social, politique et culturel qui les pénalise.

Elles ont déjoué les pièges de l’âgisme et retrouvé du travail après 54 ans

Ursula, Pascale et Séverine témoignent

Claire Flury est retraitée d’une carrière dans les ressources humaines. Elle a exercé de nombreuses fonctions bénévoles et a accompagné des chercheur.se.s d’emploi à Solidarités nouvelles face au chômage. Elle croit à la force de la solidarité et de la sororité.

