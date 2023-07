Hérault - Amazon reconnue par plusieurs études indépendantes pour la qualité de son environnement de travail

Amazon reconnue par plusieurs études indépendantes pour la qualité de son environnement de travail

Un sondage indépendant réalisé par l’Ifop révèle que plus de 8 salariés d’Amazon sur 10 recommanderaient à leurs proches de venir y travailler et s’y projettent dans les prochaines années. Des résultats supérieurs à la moyenne des salariés des secteurs public et privé en France. Amazon emploie plus de 20 000 salariés en CDI en France. Selon les données de l’Observatoire de l’Emploi et de l’Investissement en France, l’entreprise est le premier créateur net d’emplois en France depuis 2010.

La France est essentielle à Amazon et nous avons investi plus de 16 milliards d’euros dans nos activités françaises entre 2010 et 2021. Grâce à ces investissements, Amazon est devenu le premier créateur net d’emplois en France et emploie plus de 20 000 salariés en CDI, dans ses bureaux de Clichy, ses infrastructures Amazon Web Services et plus de 35 sites logistiques répartis sur l’ensemble du territoire.

"Depuis plus de 20 ans nous investissons et développons nos activités au cœur des territoires en France. Cet engagement contribue à la croissance de l’économie française, à la création d’emplois et au développement des TPE et PME. Grâce à ces investissements, Amazon a créé plus de 20 000 emplois en CDI en France et recruté des talents d’horizons très divers, jusqu’à devenir le principal créateur d’emploi dans le pays."

Frédéric DuvalDirecteur Général, amazon.fr

Amazon reconnu comme un employeur de premier plan en France par plusieurs études indépendantes

Pour la quatrième année consécutive, Amazon a été certifié « Top Employer » en France par le Top Employers’ Institute, une distinction qui témoigne de la qualité du cadre de travail, des perspectives d’évolution professionnelle et des programmes proposés aux collaborateurs. Au total, seules 99 entreprises en France ont obtenu cette certification pour 2023.

Récemment, le cabinet Roland Berger a publié un rapport indépendant

révélant que trois sites logistiques d’Amazon figurent au podium des sites industriels les plus créateurs d’emplois en France depuis 2010 (Ile-de-France Hauts-de-France et Grand Est). Un classement confirmé par les données de l’Observatoire de l’Emploi et de l’Investissement en France, qui révèlent qu’Amazon est le premier créateur net d’emplois en France depuis 2010.

Enfin, pour la première fois en France, l’Ifop a mené une enquête de satisfaction auprès de l’ensemble des salariés travaillant au sein des sites logistiques d’Amazon (centres de distribution, centres de tri, agences de livraison), pendant leur pic d’activité, du 7 décembre 2022 au 6 janvier 2023.

Parmi les 5 principaux enseignements de cette enquête, il ressort que plus de 8 salariés d’Amazon sur 10 recommanderaient à leurs proches de venir y travailler, un résultat de 20 points plus élevé que la part des salariés des secteurs public et privé en France prêts à recommander leur entreprise à leurs proches[1].

"Les salariés d’Amazon apprécient particulièrement d’y travailler et sont plus positifs que la moyenne des salariés français sur différentes dimensions de leur travail (satisfaction, recommandation, ambiance avec leurs collègues, équilibre entre vie personnelle et professionnelle, formations reçues). En outre, la majorité d’entre eux se voient rester chez Amazon dans un horizon de 2 ans, alors même que l'enjeu de fidélisation et d'attractivité des entreprises est de plus en plus déterminant"

Flora Baumlin directrice de recherche Corporate & Work Experience à l’institut Ifop

Chiffres clés de l’étude Ifop :

1. Recommandation : plus de 8 salariés d’Amazon sur 10 (81 %) recommanderaient à leurs proches de travailler chez Amazon, soit 20 points de plus que le score comparable de la norme Ifop de référence (61%) sondant l’ensemble des salariés des secteurs public et privé en France.

« Notre taille et l'ampleur de nos activités nous confèrent une grande responsabilité envers nos salariés travaillant dans nos sites logistiques en France. L’une de nos priorités est de former et d’offrir à tous nos salariés des opportunités de développement, dans un environnement de travail sûr et inclusif, reflétant la diversité de la société que nous servons en France. Les résultats du sondage réalisé par l’Ifop dans l’ensemble de notre réseau logistique en France reflètent notre engagement pour faire d’Amazon l’entreprise idéale pour se former et développer sa carrière, et ce quel que soit son niveau d’expérience ou de compétences »

David Lewkowitz Président d’Amazon France Logistique

2. Environnement et conditions de travail : près de 9 salariés d’Amazon sur 10 (89 %) travaillant dans ses sites logistiques déclarent se sentir en sécurité au travail. 88 % se disent satisfaits de l’ambiance avec leurs collègueset près de 8 sur 10 (78 %) se disent satisfaits de l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, contre 74 % pour les salariés des secteurs public et privéen France interrogés par l’Ifop.

3. Diversité et inclusion : près de 9 salariés sur 10 (88 %) interrogés par l’Ifop estiment travailler dans un environnement qui promeut l’inclusion et la diversité. Parmi les actions en la matière, Amazon s’engage pour la parité et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

« Je forme les nouveaux arrivants entendants à ma langue maternelle, la Langue des Signes Française. Je suis fière de ma mission pour lever les obstacles à l’inclusion et au développement professionnel de mes collègues »

Sarah agent logistique sur le centre de distribution de Saran

4. Possibilités de formation et d’évolution de carrière : 77 % des salariés d’Amazon sont satisfaits des formations proposées par l’entreprise, contre 56 % des salariés des secteurs public et privé en France interrogés par l’Ifop. Formations, École Amazon, mentorat, prise en charge à 95% des frais de formation diplômante dans des métiers en forte demande : dans ses sites logistiques, tous les salariés d’Amazon ont accès à des outils innovants ainsi qu’à des mécanismes de promotion, de mobilité interne ou de reconversion professionnelle.

« J’ai rejoint Amazon comme agent d’exploitation logistique et j’ai eu l’opportunité d’évoluer en 2021 dans l’équipe Amazon Robotics », Laila, agent logistique Amazon Robotics sur le centre de distribution de Brétigny-sur-Orge.

« J’ai débuté chez Amazon en 2018 en tant que manager d’équipes et je suis aujourd’hui devenue Responsable d’un site de livraison en Ile-de-France »

Hawa responsable des Opérations, agence de livraison de Bonneuil-sur-Marne

« J’ai débuté chez Amazon en 2008 en tant qu’agent logistique en intérim dans le centre de distribution de Saran, près d’Orléans. Quelques mois plus tard, j’ai été recruté en CDI et j’ai ensuite eu l’opportunité d’évoluer vers un poste de gestionnaire RH sur mon site », Jonathan, gestionnaire des Ressources Humaines sur le centre de distribution de Saran.

5. Poursuite de carrière chez Amazon : plus de 8 salariés d’Amazon sur 10 (81 %) travaillant pour ses sites logistiques ont l’intention de poursuivre leur carrière au sein d’Amazon dans les deux prochaines années, et seuls 10 % envisageraient de chercher des opportunités dans une autre entreprise. Sur l’échantillon de salariés des secteurs public et privé en France interrogés dans le cadre de la norme Ifop de référence[2], 71% des sondés indiquent leur intention de rester dans leur entreprise actuelle dans les deux ans[2], tandis que 29 % envisagent plutôt de changer d’entreprise.

« 20 ans après mon arrivée, je suis toujours chez Amazon, après avoir occupé sept rôles différents… Comme le veut notre devise, « c’est chaque jour le premier jour, et je suis prête pour relever les prochains challenges ! »

Delphine - Directrice de la formation pour les sites logistiques en Europe du sud.

« La perspective que chaque profil ait sa chance pour tracer son chemin dans l’entreprise est déterminante pour moi », Sylvie, Spécialiste Opérations.

« Il y a chez Amazon autant de métiers que d’opportunités : nous proposons une grande diversité de postes et souhaitons aider nos salariés à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour les emplois d’aujourd’hui, et de demain. D’ailleurs, il est fréquent de changer de poste ou de service et nous voyons la formation comme un levier de mobilité et

Jon Scott Directeur des Ressources Humaines des activités logistiques d'Amazon en France

"Après avoir occupé des postes en intérim dans le secteur de l’animation et de la petite enfance, j’ai rejoint Amazon comme agent d’exploitation logistique et j’ai eu l’opportunité d’évoluer en 2021 dans l’équipe Amazon Robotics. Mon métier, c'est un peu comme être R2D2 dans Star Wars : je répare les pannes de nos robots, je gère les imprévus et grâce à notre équipe, le vaisseau arrive toujours à bon port."

Laila, Agent logistique, Amazon Robotics, centre de distribution de Brétigny-sur-Orge

[1] Dans le sondage Ifop de référence, la question est formulée comme suit : « Selon vous, dans deux ans, vous travaillerez… ? », avec comme choix de réponses « Plutôt dans la même entreprise » ou « Plutôt dans une autre entreprise ». Dans le sondage Amazon, la question est formulée comme suit : « Avez-vous l’intention de continuer à travailler chez Amazon dans les 2 prochaines années ? », avec comme choix de réponses « Oui, tout à fait », « Oui, plutôt », « Non, plutôt pas », « Non, pas du tout » et « Vous ne savez pas ». Au total, 81 % des collaborateurs d’Amazon ont répondu « Oui, tout à fait » ou « Oui, plutôt », 9% ont répondu « Ne sait pas », 6 % ont répondu « Non, plutôt pas » et 4 % « Non, pas du tout ».

[2] La norme Ifop de référence résulte d’une enquête menée auprès d’un échantillon de 1 308 salariés représentatif des salariés du secteur public et privé en France. Parmi les questions comparables entre l’enquête Amazon et la norme Ifop figurent : la propension à recommander à ses proches de travailler dans son entreprise, l’ambiance sur le lieu de travail, l’équilibre entre vies professionnelle et personnelle et l’intention de rester travailler dans la même entreprise dans les deux ans. Sur les items de la sécurité, de l’inclusion et de la diversité et enfin des opportunités de mobilité ou d’évolutions internes dans les 24 derniers mois sondés dans l’enquête réalisée pour Amazon, la norme Ifop ne contient pas d’items de comparaison.