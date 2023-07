Montpellier - Des professionnels du cinéma se réunissent à Montpellier !

Des professionnels du cinéma se réunissent à Montpellier !

Réalisateurs, scénaristes, directeur de production… se retrouvent tous le 6 juillet à Montpellier pour le Grand Prix 2023 de l’école CinéCréatis ! Les professionnels viennent découvrir les courts-métrages des étudiants réalisés en fin de cursus, marquant ainsi leur entrée dans la vie professionnelle. Cet événement rassemble un jury prestigieux parmi lequel on compte notamment la cheffe monteuse du film de Jean-Pierre Jeunet, le fabuleux destin d’Amélie Poulain. Ce rendez-vous est très attendu tant par les étudiants que par les professionnels.

Le rendez-vous des professionnels du cinéma

Le Grand Prix CinéCréatis est un moment très attendu par les étudiants et les professionnels. En effet, pour les jeunes talents cet événement vient clôturer leurs trois années de formation, mais également, pour les professionnels, le Grand Prix est l’occasion de découvrir de nouvelles pépites, parfois même de futurs collaborateurs. Les 41 futurs diplômés verront donc leur travail reconnu par leurs pairs !

Cette année, l’école compte notamment parmi les membres du jury :

Céline Kélépikis, cheffe monteuse – Elle a travaillé avec Jean-Pierre Jeunet et sur le film d’animation primé à Cannes Les tortues rouges.

Luc Bricault, Réalisateur qui a travaillé sur des films tels qu’OSS 117, Voyez comme on danse (Michel Blanc), Respire (Mélanie Laurent) et a également été le collaborateur d’Olivier Assayas.

Rapahël Vital Durand, Réalisateur, scénariste, comédien et artiste peintre, il détient à son actif de nombreux projets récompensés. Il a réalisé les clips de Johnny Hallyday, Elton John, Frankies goes to Hollywood, Sinead o’ Connor…

Emma Definod, Productrice artistique chez France Télévision notamment pour la série quotidienne « Un si Grand Soleil ».

Le Grand Prix

Le Grand Prix CinéCréatis est un événement important qui favorise les échanges entre les futurs diplômés et les professionnels, amenés à travailler ensemble sur des productions dans les années à venir. En effet, l’école prépare les étudiants aux réalités d’une production dans des conditions professionnelles lors des tournages leur permettant ainsi d’être opérationnels dès la sortie de l’école.

Grâce au Grand Prix CinéCréatis, les professionnels en quête de collaborateurs, ont un panel de profils à disposition générant ainsi des embauches. Certains jeunes talents auront le soir même de la remise des Prix, le Graal en poche et auront un poste dès la sortie de l’école.

Le jeudi 6 juillet prochain, les professionnels se retrouvent pour l’événement afin de décerner les différents prix, remis lors de la soirée de clôture.

Les journalistes sont conviés à la soirée pour partager un moment privilégié avec les professionnels et les jeunes talents.

Une projection se déroulera en amont au cinéma Gaumont Multiplexe de Montpellier durant laquelle le jury pourra découvrir les nouveaux courts-métrages de CinéCréatis en présence des étudiants et de leur famille.

CinéCréatis : une approche professionnelle du monde du cinéma

Reconnue pour la qualité et la richesse de ses enseignements, l’école (présente à Nantes, Lyon et Montpellier) propose une formation de Concepteur de réalisation audiovisuelle et cinématographique. Pour former les meilleurs professionnels de demain, l’école parie sur trois grands axes : la théorie, la culture générale & professionnelle, et la pratique.

Également, l’école s’efforce de créer un environnement de travail chaleureux et solidaire pour que chacun puisse exploiter son esprit créatif.

