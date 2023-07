France - Auto-IES dévoile la troisième édition de son jeu concours « Voyez Double »

Auto-IES, leader de la vente de voitures en ligne, a toujours cherché à innover, tout en étant focalisé sur la satisfaction de ses Clients. En ce début d’été, c’est donc la troisième édition de « Voyez Double » qui vient d’être lancée ! Jusqu’au 31 juillet 2023, pour tout achat d’une voiture, chaque acheteur participera à un grand tirage au sort.

Pour les Clients ? La possibilité de gagner… une voiture !

Il s’agit de la troisième édition du jeu concours « Voyez Double », offrant aux participants la possibilité de gagner une voiture. Après deux précédentes éditions couronnées de succès, Auto-IES renouvèle l’expérience avec un nouveau modèle : la FIAT 500 hybride édition Dolcevita, d'une valeur de 20.220€. Le gagnant sera sélectionné par un tirage au sort effectué par un huissier de justice, garantissant équité et transparence dans le processus de sélection. Les participants auront jusqu’au 31 juillet 2023 pour tenter leur chance. La citadine sera remise en septembre 2023 à l’heureux gagnant. Le règlement du jeu concours est disponible en ligne sur www.auto-ies.com.

Un concours porté par des valeurs fortes

Cette démarche s’inscrit dans les valeurs de l’entreprise : placer le Client au cœur du projet entrepreneurial depuis près de 4 décennies. Un défi pour ce distributeur automobile qui ne dispose pas de lieu de vente physique. Et pourtant, en structurant un service Client performant, AUTO-IES a réussi son pari en misant sur l’humain et le suivi personnalisé, tout au long du parcours d’achat. Plus qu’une démarche qualité, il est question pour le dirigeant, Philippe Koenig « d’une véritable philosophie partagée par l’ensemble des services passant aussi par une remise en cause permanente ». L’aspiration d’AUTO-IES est en effet de faire de l’achat d’un véhicule sur internet, un moment de joie et de sérénité. Philippe Koenig réaffirme cette ambition : « Chez nous, » Client » s’écrit avec un « C » majuscule. Nous sommes l’allié des automobilistes depuis 1987 et ils nous le rendent bien ! Aujourd’hui, les enquêtes de satisfaction démontrent une note moyenne de 4.8/5, c’est une immense fierté qui récompense les collaborateurs. Cet indicateur est, pour nous, le baromètre global de la qualité du fonctionnement de notre société ».

Focus sur la FIAT 500, une voiture emblématique qui allie style et performances

Outre ses propriétés techniques, le véhicule offert comprend des équipements de haute qualité d'une valeur de 2.500€ (climatisation automatique, radar de recul, capteur de pluie et luminosité, projecteurs antibrouillard, …), et propose une expérience de conduite exceptionnelle. Que ce soit pour les trajets urbains ou les escapades en dehors de la ville, cette FIAT 500 offre une gamme variée de fonctionnalités technologiques conçues pour optimiser l’expérience de conduite et profiter pleinement de ses déplacements.

À propos d'Auto-IES

Distributeur en ligne de voitures neuves, 0 km et d’occasion, AUTO-IES propose un large choix de véhicules en stock, à des prix compétitifs. Tous les véhicules sont garantis 24 mois minimum, voire plus sur certains modèles. L’entreprise est devenue le premier distributeur automobile certifié ISO 9001. Une reconnaissance très forte, en écho à la volonté d’amélioration continue et une rigueur pointue, inscrites dans l’ADN de l’entreprise et incarnées, au quotidien, par l’ensemble des collaborateurs.

Quelques chiffres :

+ de 110 000 Clients livrés depuis 1987

Satisfaction Client n°1 - 100% des Clients sondés : + de 7000 avis publiés depuis 2012

4,8/5 note moyenne sur Trustedshop

+ de 500 voitures en stock sur notre parc

Site web : www.auto-ies.com