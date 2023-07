Toulouse - AMOS x Stade Toulousain, un partenariat gagnant gagnant !

AMOS TOULOUSE / STADE TOULOUSAIN, UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT !

Ils l’ont fait ! Les étudiants de l’école Amos Toulouse, école de commerce 100% sport business, membre du groupe ACE Education, ont chaussé les crampons et relevé avec brio les défis imposés dans le cadre du partenariat annuel avec le Stade Toulousain et en co-branding avec le bar Chez Tonton.

Compétences…mêlées !

Fruit du succès du partenariat entre Amos Toulouse et le Stade Toulousain : un échange de compétences qui sert à la fois les projets des étudiants comme ceux du Stade Toulousain.

Trouver des solutions pour assurer la vente de toutes les places du virage étudiant sur cinq matchs du championnat de Top 14 et de la Coupe d’Europe, marketer l’opération de A à Z en passant par le « naming » de la tribune (aujourd’hui devenue Red Cop), la réalisation du logo et de la signalétique, faire preuve de créativité en participant à l’organisation d’événements pendant et hors match…Les étudiants d’Amos Toulouse ont clairement transformé l’essai ! Résultat : une tribune étudiante largement remplie sur la saison 2022-2023 mais aussi largement animée.

« Si on n'a rien compris à la passe, on n'a rien compris au rugby », disait feu le joueur de rugby Maurice Prat. Il avait raison. Car si ce partenariat dure dans le temps, c’est aussi parce que les étudiants peuvent compter sur l’appui d’une équipe de professionnels : collaborateurs du Stade Toulousain en charge des partenariats, du Marketing et du Développement, de la régie Infront sur la partie commercialisation, sans oublier, de l’équipe de Chez Tonton, notamment sur le volet communication.

Quand les AMOSciens font une touche

Toulouse est la 2e ville étudiante de France, Amos Toulouse, une école de sport business largement reconnue et ancrée sur le territoire et le Stade Toulousain, un club qui a à cœur de fédérer et attirer les nouvelles générations. Voilà les ingrédients d’un partenariat durable et qui fait sens. L’organisation et la promotion de la tribune étudiante était le premier challenge des AMOSciens. Un succès immédiat pour le club et pour les étudiants, contents de voir les fruits de leur travail. Du coup, il n’en fallait pas plus pour le Stade Toulousain pour enrichir le partenariat avec Amos Toulouse. Dans le cadre d’une MasterClass à destination des étudiants en Bachelor et Mastère, le campus AMOS Toulouse a convié, en février dernier, l’association Colosse aux pieds d’argile. Reconnue d’utilité publique, elle a pour missions de sensibiliser et former aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif ainsi que l’accompagnement des victimes. Au cours de cette MasterClass, les étudiants ont pu échanger et débattre mais aussi participer à des ateliers sur des thématiques comme la résilience par le sport ou encore la relation athlète – entraîneur puis présenter des projets liés à ces sujets sensibles. Le même jour, le campus AMOS Toulouse a tenu une réunion d’information au Stade Ernest Wallon : les futurs étudiants ont pu profiter d’une visite guidée des installations et d’un temps d’échange avec des AMOSciens ayant rejoint les équipes du mythique club de rugby.

Pour les AMOSciens, ce partenariat a donc été, sur cette saison, une chance unique de participer à des projets professionnalisants et de trouver des opportunités pour la suite de leur parcours, d’autant plus que de près de 250 entreprises soutiennent le Stade Toulousain et que le club est toujours à l’affût de nouveaux potentiels pour répondre à ses besoins marketing ou techniques… Ajoutons que depuis le 17 juin, le Stade Toulousain a été sacré champion de France du Top 14, en battant La Rochelle au Stade de France (29 – 26). Une raison de plus pour tout AMOScien d’être fier de soutenir et accompagner les performances de cette équipe !