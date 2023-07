Montpellier - L'ESMA est à nouveau classée parmi les meilleures écoles d'animation 3D au monde en 2

Le site Animation Career Review vient de dévoiler son classement des meilleures écoles d’animation au niveau mondial, français et européen pour l’année 2023. L’ESMA se positionne parmi les meilleures écoles de France, d’Europe et à l’International ! Ce palmarès met en lumière la formation dispensée par l’ESMA au sein du fleuron des écoles d’animation 3D.

L’ESMA distinguée par l’élite de l’animation 3D

Le site de ressources en ligne Animation Career Review réputé et spécialisé dans le secteur de l’animation 3D et du jeu vidéo, vient de dévoiler son palmarès. Cette année l’ESMA est à nouveau placée, en 2e position parmi les meilleures écoles d’animation 3D en France, 5e meilleure école d’animation 3D en Europe et 8e au niveau mondial par l’élite de l’animation 3D.

Pour établir son classement, le site se base sur différents critères dont l’enseignement, le programme, la réputation académique, le taux d’insertion sur le marché du travail post-diplôme, le nombre de diplômés etc. Le classement d’Animation Career Review répond à une demande croissante de futurs talents désireux de se former à ces métiers et de s’informer sur les meilleures écoles du secteur. En effet, le palmarès annuel rayonnant à l’international est très attendu par les écoles formant à ce secteur.

Par ce classement, la qualité des enseignements dispensés à l’ESMA et l’engagement dont font preuve les étudiants de l’école sont récompensés. Aussi, cette reconnaissance mondiale démontre que l’école est en totale adéquation avec les besoins du monde professionnel mettant ainsi en lumière le talent des étudiants.

Un rayonnement mondial

Classée 8e meilleure école d’animation au monde en 2023 selon Animation Career Review, l’ESMA est reconnue pour la qualité de sa formation animation 3D en quatre ans, et le niveau de professionnalisme de ses diplômés. L’école affiche un taux de 92% d’insertion professionnelle, 6 mois post diplôme et compte plus de 2200 anciens travaillant dans les plus grands studios mondiaux (Disney, Sony, Dreamworks, Illumination Mac Guff, Double Negative, Framestore, ILM…).

Présente à Montpellier, Toulouse, Lyon, Nantes, Montréal et Bordeaux (2023) et Rennes (2023), l’ESMA est l’un des acteurs de référence de la « French Touch de l’animation », préparant les nouvelles générations à répondre aux exigences du milieu professionnel.