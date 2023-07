France - Photographie // Les Lauréats du Grand Prix Photo de l'ETPA 2023 !

Le Grand Prix Photographie de l’ETPA s’est déroulé le 22 juin dernier. Le travail des étudiants en 3e année à l’ETPA a été confronté aux regards desprofessionnels qui ont attribué un Grand Prix, un Prix Spécial du jury et 4 mentions aux lauréats de la promo 2023.

La consécration

Le 1er prix (Grand Prix), décerné chaque année au projet le plus abouti réalisé par les étudiants deTroisième Année d’Approfondissement Photographique de l’ETPA a été attribué par un jury de professionnels de renom, qui évalue les compétences techniques, artistiques et la créativité des différents dossiers. L’intégralité des travaux effectués dans le cadre de cette année a fait, à cette même occasion, l’objet d’une exposition, où parents et professionnels de la photographie ont été invités à découvrir le talent de chaque étudiant. Pour les étudiants, ce jury représente la concrétisation de 3 années d’études et une mise en lumière de leur travail. Parallèlement, un Prix spécial et des mentions spéciales du jury ont été également attribués en fonction des « coups de cœur ».

Les lauréats

Le Grand Prix a été attribué à Caroline Andrivon pour l’ensemble de son travail.

Série « Vous nous portez le poids*»

« J’ai rencontré Fanny, Ines et Selena, au collège du Vernet à Perpignan, lorsque j’étais assistante pédagogique. Elles me posaient souvent les mêmes questions « T’es mariée ? T’as des enfants ? T’as le permis ?» Et s’étonnaient que je ne sois pas tout cela à 30 ans. Étant issues de la communauté gitane, les jeunes filles savent qu’elles se marieront et auront des enfants très vite. Leurs rêves d’adolescente s’arrêteront surement plutôt que prévu, leurs choix de vie semblent déjà tracés par respect des traditions. En laissant place au doute et en laissant la parole à ces jeunes filles, j’ai cherché à découvrir leurs aspirations d’adolescente, et ainsi m’éloigner des clichés que l’on se fait de leur communauté. (…) Ces trois années à l’ETPA étaient à la fois intenses et enrichissantes. Je suis très heureuse d’avoir reçu le Grand Prix 2023 ! » Conclue Caroline.

*Vous nous portez le poids : expression populaire gitane qui signifie « vous nous agacez »

Série « Au carré »

“Généralement ce sont des femmes. Elles se plient, se tordent, se contorsionnent, s’adaptent au lieu exigu, pour être le plus rapide possible, et continuer sur les chambres suivantes. Elles doivent à la fois donner une bonne image de l’établissement, respecter une cadence infernale, une exigence de propreté irréprochable sans aucune reconnaissance. Pourtant, je les vois gracieuses, l’enchainement de ces gestes précis forme une chorégraphie qui se mêle au décor. J’ai suivi le quotidien d’une de ces femmes de chambre pendant plusieurs mois jusqu’à ce qu’elle soit remerciée. Emploi jetable, remplaçable, mais indispensable, symbole d’une précarité et d’une pénibilité au travail. »

Le public pourra retrouver la série Vous nous portez le poids dans la galerie Photon courant septembre.

Le Prix Spécial du jury a été attribué à Elena GODEFROY

Les Mentions ont été attribuées à :

Mathis Benestebe

Romane SEGUY

Alexandre DELON

Lucie Comby