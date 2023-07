Sète - Sète mérite mieux !

Depuis 3 ans nous alertons les élus, pointant systématiquement les graves dysfonctionnements de la gestion Commeinhes.

Condamné pour délivrance illégale d’un permis de construire, poursuivi en appel dans l’affaire des plages, et aussi pour détournement de fonds publics, les faits sont nombreux et têtus.

A l’accusation par la presse de ficher et de faire pression sur des militants de "Bancs Publics », s’est cumulé le témoignage du directeur des déchetteries qui dit avoir été licencié pour s’être refusé à fermer les yeux sur la quantité réelle de déchets de la clinique Ste Thérèse, présidée par le maire. L'hôtel de Ville est devenu le décor d'une série juridico politique digne de Netflix.

Loin des jugements hâtifs et incriminants, nous attendrons que la justice règle ces questions. C’est pourquoi nous avons saisi à 2 reprises le Procureur de la République afin que ce dernier puisse ouvrir les enquêtes nécessaires à l’établissement de la vérité.

Ces démarches, nous les faisons pour vous car vous devez savoir ce qu’il se passe à la mairie et à l’agglo.

Dans une ville où les projets sont maigres et où l’état des rues se dégrade jour après jour, il serait bon d’avoir un Maire affairé à sa tâche et non à ses affaires judiciaires.

Nous aurions pu espérer mieux après 22 ans de mandat. Il est grand temps de construire une alternance solide, ambitieuse et respectueuse à l’égard des pratiques légales et des sétois.

Pour cela, vous pouvez compter sur nous

Groupe Union des droites