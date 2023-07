France - Le Grand Prix des indépendants a récompensé 4 entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine

Organisé dans toute la France par l'école Envi de Catherine Barba avec le soutien de BNP Paribas, Faire, Beager et Indy, le Grand Prix des Indépendants a fait carton plein à Bordeaux le 26 juin dernier. Cette soirée haute en couleurs, riche en animations et en networking a célébré les freelances, consultants, coachs, artisans, commerçants indépendants de la région et décerné 4 prix.

Mettre le projecteur sur le travail indépendant et partager les meilleurs conseils pour bien vivre de son activité solo : tel était l'objectif de cet événement unique qui a choisi Bordeaux après une première étape à Lyon.

"Bordeaux était une évidence car l'écosystème autour des indépendants est particulièrement dynamique en Nouvelle-Aquitaine" déclarent Catherine Barba et Carine Malausséna, deux des cofondatrices d'Envi qui organise l'opération. "Les indépendants régénèrent nos territoires et nos grandes organisations. Le Grand Prix des Indépendants valorise leur travail, leur audace, leur courage, leur savoir-faire incomparables."

Après une table ronde riche en conseils pour vendre plus et une énergisante session "je pitche mon banquier", les 250 participants réunis à la Grand Poste de Bordeaux ont pu assister à la cérémonie de remise de prix.

Parmi les 300 entrepreneurs solos ayant concouru, 30% étaient commerçants, 30% freelances, 25% consultants et 15% artisans. Les femmes représentaient plus de 70% des candidats.

Pour départager ces incroyables talents de la région, Envi a fait appel à un jury d'entrepreneurs stars composé notamment de Frédéric Mazzella (Blablacar). Nathalie Balla (La Redoute) et des entrepreneurs bordelais emblématiques comme Laure Babin fondatrice des baskets écologiques Zeta.

Les heureux gagnants sont :

Laure Dodier, fondatrice de Ma Slow Boîte dans la catégorie Excellence client remis par Envi et Beager.

Anna Pedelaborde, fondatrice de Echoppe de la Lune dans la catégorie Commerce indépendant remis par Envi et Faire.

Nathalie Lao, fondatrice de Là-haut Coffee dans la catégorie impact remis par Envi et BNP Paribas.

Mathieu Chaplain, fondateur de Facilidata dans la catégorie Coup de coeur Envi remis par Envi.

Miser sur le réseau pour réussir en solo

Comme souligné par Théo Robache, pauline Trequesser et Charlotte Breton lors de la table ronde, "la solitude est le pire ennemi des indépendants. Pour se sentir plus forts, nourrir sa confiance sa confiance et son énergie, apprendre à se présenter avec aisance, trouver des clients, il est vital de faire partie d'un réseau, surtout en période de creux de chiffre d'affaires." Tous les participants à la soirée peuvent ainsi profiter gratuitement de la plateforme Envi pour prolonger les échanges initiés lors de la soirée et participer à des ateliers exclusifs pour vendre et gagner plus.

Avant de reprendre la route pour Marseille et Nantes à l'automne, puis Paris en décembre, les organisatrices concluent : "Avec nos partenaires BNP Paribas, Faire, Beager et Indy nous avons à coeur d'accompagner tous les indépendants pour qu'ils soient fiers, forts et entourés. L'avenir du travail sera indépendant et collectif !"

Photos de la soirée ici

Informations sur grandprixenvi.com

A propos d’Envi :

Envi est l’école et la communauté de tous les indépendants. Créée en septembre 2022 par l’entrepreneure Catherine Barba, Carine Malausséna et Charlotte de Charentenay, Envi propose des parcours de formation uniques et une communauté d’entraide pour se lancer et faire décoller son activité en indépendant(e).

A propos de Faire :

Faire est une plateforme de vente B2B en ligne qui adopte une approche basée sur les données pour mettre en relation les commerçants locaux et indépendants avec les meilleures marques et artisans dans le but de les aider à trouver des produits exclusifs et singuliers susceptibles de plaire à leur clientèle. Faire propose aux plus de 700 000 retailers faisant partie de sa communauté de naviguer parmi les quelques 100 000 marques de son catalogue afin de dénicher de nouveaux produits sans avoir à se déplacer, de profiter de conditions de paiement avantageuses à 60 jours, de retours gratuits sur les premières commandes, de couverture des frais de transports et de suppression des droits d’importation.

A propos de Beager :

Lancée en septembre 2021 par Charly Gaillard, Beager est un service de mise en relation entre des entreprises et des talents salariés ou indépendants. Grâce à un accompagnement sur mesure et des outils digitaux performants, Beager s’appuie sur la personnalité et les valeurs des candidats ainsi qu’une analyse poussée du contexte des entreprises pour permettre des collaborations réussies. Entreprise à mission, Beager s'engage pour répondre aux défis de demain.

A propos d’Indy :

Créé en 2016, Indy est une solution de comptabilité qui automatise la gestion de l’activité des indépendants et génère toutes leurs déclarations. Leur ambition : simplifier la vie administrative de millions d’indépendants.

A propos de BNP Paribas :

Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la Banque Commerciale en France de BNP Paribas offre des solutions innovantes en matière de financements, moyens de paiement, gestion de patrimoine et assurances. Avec plus de 23 000 collaborateurs, la Banque Commerciale en France est notamment au service de 6,9 millions de clients particuliers et de 656 000 clients professionnels et TPE. Engagées au cœur des territoires et des écosystèmes, les équipes soutiennent localement les initiatives individuelles ou associatives qui contribuent à la transformation positive de la société. Avec « Act For Impact » destiné aux entrepreneurs à impact ou « #ConnectHers » au service des cheffes d’entreprise, la Banque Commerciale en France favorise l’accélération de leurs projets de création et de croissance afin d’augmenter leur impact positif sur la société.