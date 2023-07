France - Qualisteo, lauréate du programme French Tech 2030

Qualisteo, la start-up innovante du secteur de l’énergie intègre la French Tech 2030. Un programme inédit piloté par le Secrétariat général pour l’investissement, accompagné de la Mission French Tech et de l’expertise de Bpifrance. Il a pour mission d’accompagner pendant une année, 125 start-ups sélectionnées parmi près de 850 dossiers afin de favoriser le développement de solutions de rupture, qui répondront aux enjeux sociétaux et de souveraineté.

Dans un contexte de durcissement de la concurrence internationale, il est nécessaire pour la France de développer des leaders technologiques mondiaux. Faire émerger cette nouvelle génération d’innovation, permettra de garantir une souveraineté technologique et les retombées économiques, sociales ainsi que des emplois qui en résulteront. Le programme French Tech veut participer à la dynamique de réindustrialisation qui dynamise l’ensemble des territoires et participe à la compétitivité de tout le tissu économique.

Qualisteo a été sélectionnée car elle fait partie des acteurs émergents alignés aux verticales de France 2030 :

Permet aux entreprises de réduire de 10% leur facture énergétique cela sans investissement

Présente dans 37 pays, avec 314 sites installés en Europe

Production des systèmes 100% en France

Chiffre d’affaires qui a explosé depuis 2021, grâce au plan de sobriété énergétique et à l’augmentation du prix de l’énergie : 6M€ de CA prévisionnel en 2023

Direction générale dirigée par une femme, Elodie Bondi, cheffe d’entreprise et mère de famille, habile jongleuse entre vie personnelle et professionnelle très engagée et nommée le 2 juin dernier au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite par le Ministère de la transition écologique.

Et des clients d’envergure : Bouygues, Alstom, Veolia Thaïlande, SUEZ…

Grâce au programme French Tech 2030, Qualisteo bénéficiera pendant une année entière de l’appui d’un start-up manager, en lien avec l’ensemble des 60 “Correspondants French Tech”, d’une aide sur les enjeux réglementaires, normatifs, commerciaux et industriels, ainsi qu’une visibilité augmentée en France et à l’international. Mais également d’un accompagnement financier, avec un soutien renforcé au financement publics de France 2030 en lien avec Bpifrance, ainsi que des opportunités de rencontre avec des acheteurs publics et privés.

Illustration