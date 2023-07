France - Découvrez le paysage des startups de la mobilité européenne - European Startup Prize for Mobility #5 :

Le dépôt de candidatures pour la cinquième édition de l’European Startup Prize for Mobility (EUSP) est désormais clos. Le TOP 50, les 50 meilleures startups évaluées par +90 évaluateurs indépendants) sera révélé le 14 septembre prochain et le TOP 10, les 10 meilleures startups qui bénéficieront du programme d’accélération et d’investissement, quant à lui, sera dévoilé le 26 octobre lors de la cérémonie de remise des prix au Parlement Européen à Bruxelles. Via ID, fonds d'investissement et accélérateur de startups des nouvelles mobilités à l’origine du EUSP aux côtés de Karima Delli, dresse le portrait des entreprises innovantes de la mobilité intelligente et durable candidates à cette 5e édition.

Cofondé en 2017 par Karima Delli, Via ID, fonds d'investissement et accélérateur de startups des nouvelles mobilités de Mobivia, et Boston Consulting Group, cabinet de conseil en stratégie, le European Startup Prize for Mobility s’est donné comme ambition de faire émerger les futurs leaders de la mobilité durable de demain au travers d’un programme d’accélération et d’investissement inédit en Europe.

Cette année, encore une fois, les startups européennes de la mobilité durable n'ont pas manqué le rendez-vous : plus de 700 startups ont candidaté pour l’édition 2023 du EUSP dans l’espoir de pouvoir bénéficier des programmes d’accélération et d’investissement. Ainsi, le record de l’édition précédente est battu (562 candidatures) et il s’agit du nombre de candidatures le plus élevé depuis le lancement de l’EUSP en 2017. D’autant plus que 85% des startups ont postulé pour la première fois cette année.

Concernant les domaines de la mobilité, plus de 40% des entreprises candidates sont spécialisées dans le secteur de l'automobile. Sur le podium, on trouve également la micromobilité (19%) et le transport aérien (12,8%).

Les startups de la mobilité à l’avant-garde de la transition écologique et de l’égalité entre les genres

L’EUSP accorde la priorité aux entreprises proposant des solutions de mobilité durable innovantes, ayant un impact environnemental et sociétal positif. Les candidats sont au rendez-vous : 63% des startups ayant candidaté à l’EUSP contribuent à réduire l'empreinte carbone de la mobilité. Plus de 20% des startups agissent pour diminuer la pollution de l’air.

Les candidats de la 5e édition sont aussi particulièrement en avance sur la parité femmes-hommes. Cette année, 33% des startups ayant candidaté ont au moins une femme dans l’équipe fondatrice ce qui est bien au-dessus de la moyenne européenne de 10%.

La France, terre fertile pour les startups de la mobilité

39 pays européens sont représentés dans le paysage des participants du EUSP 2023 (contre 32 pour la 4e édition). Parmi les pays les plus représentés, on retrouve la France, l’Allemagne, l’Italie l'Espagne, le Royaume-Uni, Israël, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et la Pologne.

“L’Europe a tous les atouts pour être en pointe sur la mobilité durable : en 2022, plus d’un tiers du financement en amorçage dans le monde a été fléché vers des startups mobilité en Europe. Depuis son lancement en 2017, et 4 éditions réalisées, le European Startup Prize for Mobility est devenu la référence pour les startups de la mobilité durable souhaitant passer à l’échelle européenne, comme le prouve le nombre record de candidatures.

Nous sommes fiers d’avoir construit le plus gros programme d’accélération et d’investissement en Europe pour les startups mobilité, avec des partenaires institutionnels, privés et semi-privés, mais aussi une communauté de +100 investisseurs européens et 90 experts engagés permettant d’identifier les 50 meilleures startups, celles ayant un potentiel de développement à l’échelle européenne.” se félicite Vincent Cabanel, Dealflow & Startup Acceleration Manager qui porte le projet.

