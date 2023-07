France - Héraclide, le modèle unique d'habitat indépendant inclusif pour séniors

Selon, le dernier rapport Haut-Commissariat au plan, le nombre des « 85 ans et plus » va exploser d’ici 2050 pour atteindre 4.8 millions de personnes contre un peu plus de 2 millions aujourd’hui. En parallèle, les 75-84 ans, ceux qu’on pourrait qualifier de « valides mais fragiles » vont voir leur nombre augmenter de +47% entre 2020 et 2030 passant de 4 à 6 millions de personnes. Un impératif : vieillir chez soi, quitte à changer de « chez soi » sur son territoire de vie. Héraclide, conscient de ses évolutions, propose une alternative unique, sociale et immobilière, adaptée qui répond aux enjeux actuels et à venir.

Héraclide, la 3ème voie entre le domicile et les établissements spécialisés

Présent depuis 2019, Héraclide est un acteur majeur de l’habitat indépendant et adapté. Bailleur privé à vocation sociale, Héraclide propose des locations de logements équipés et sécurisés, dédiés aux séniors et aux personnes en situation de handicap dans un environnement familier et calme. Acteur du vivre ensemble, Héraclide compte déjà 5 ensembles sur le territoire français principalement installées dans de petites villes et communes. Implanté au plus près des centres ville, proche des commerces, des services médico-sociaux et des transports, Héraclide met la proximité et le respect du libre-choix au cœur de son ADN.

Héraclide, une solution locative inédite et personnalisée pour séniors

Héraclide propose un ensemble d’appartements entièrement équipés et sécurisés, à des seniors autonomes (65 ans et +) ou semi-autonomes et aux personnes en situation de handicap, exclusivement à la location et comprenant des services inclus dans leur loyer sans contrat de séjour. Héraclide c’est un ensemble de services et de logements de proximité, adaptés et accessibles, pour accompagner au quotidien les locataires dans leur maintien à domicile.

Héraclide met un point d’honneur à proposer un cadre de vie sécurisé à ses locataires qui disposent ainsi de prestations incluses : une veille nocturne, une permanence physique 7jours/7 et une téléassistance.

Héraclide, un acteur de l’immobilier inclusif engagé dans le « bien vivre » à domicile

Principalement installé dans les villes de 5 à 15 000 habitants, Héraclide devient un partenaire clé des collectivités locales, pour maintenir les locataires à leur territoire de vie et faciliter leur autonomie. Héraclide souhaite maintenir ses locataires ancrés dans leurs espaces de vie et leur région pour lutter contre l’isolement.

Dans une stratégie de dynamisation des territoires, Héraclide permet un maintien des structures d’accompagnement et favorise la création d’emplois sur l’ensemble du territoire. Avec un positionnement sur 2 types de logements T2 et T3, Héraclide propose une politique de prix totalement transparente pour éviter les mauvaises surprises. La location d’un habitat indépendant sécurisé pouvant donner droit à certaines aides financières, les loyers Héraclide, selon les conditions de chaque locataire peuvent être complété par des ALS1 ou encore l’APA2 ou le PCH3.

Références :

1. ALS : Aide financière pour réduire le montant de votre loyer ou votre redevance en établissement

2. APA : Allocation personnalisée d’autonomie

3. PCH : Prestation de compensation du handicap