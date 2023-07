« SÈTE, PORT D'ATTACHE DE l'AOP PICPOUL DE PINET» Son terroir c'est la mer

Si 2023 marque les 10 ans de la reconnaissance officielle du Picpoul de Pinet en Appellation d'Origine Protégée, c'est aussi le 1er anniversaire de l'ancrage de la plus grande Appellation de vin blanc du Languedoc à son nouveau port d'attache : Sête. De la

Méditerranée au bassin de Thau, le Picpoul de Pinet a toujours trouvé sa place pour y puiser ses influences marines qui en font la typicité d'un vin blanc aérien. Reconnaissable à Sa fraicheur et d'une acidité naturelle, il s'accordera parfaitement avec les huitres.

A cet effet, de nombreux évênements rythmeront l'année 2023 en mettant à l'honneur l'alliance entre les huitres de méditerranée et les vins de l'AOP Picpoul de Pinet en partenariat avec la ville de Sète.

En début d'année, nous avons ouvert le bal avec trois évènements : le concours régional des écaillers avec le Comité régional de la conchyliculture de Méditerranée (CRCM), la fête de la truffe et les vieux Gréements.

Les festivités s'enchainent, le 19 août nos vins AOP Picpoul de Pinet et les Huîtres de Méditerranée débarqueront aux Halles de la ville ; du 18 au 23 août nos Picpoul de Pinet seront les vins officiels de la Saint-Louis ; les 23 et 24 septembre nous réitérons le concours régional des écaillers avec le CRCM et les 7 et 8 octobre seront consacrés à la fête de la coquille.

Une campagne d'affichage pendant la période estivale représentera ces évènements à travers la singularité de nos paysages entre le vignoble, l'étang de Thau et le Mont Saint Clair.

Ces actions viennent s'intégrer au grand projet de la ville de Sète de devenir, aux côtés de la Ville de Montpellier, Capitale Européenne de la Culture à l'horizon 2028.

En quelques chiffres :

Un seul cépage : le piquepoul blanc

Surface totale en production : 1 550 ha

Production annuelle : 85 000 hl (plus de 12 millions de bouteilles)

Marché : France (33%), export (67%)



Six communes de production : Castelnau-de-Guers,

Florensac, Mèze, Montagnac, Pinet et Pomérols

www.picpoul-de-pinet.com

