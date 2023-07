Occitanie - La Fondation de France du Sud Ouest lance l'appel à projets : Réveillons la solidarité !

[Réveillons la solidarité] La Fondation de France Sud-Ouest lance un Appel à Projets pour soutenir des initiatives qui luttent contre l’isolement des plus vulnérables lors des fêtes de fin d’année.

Selon l’étude Solitudes de le Fondation de France réalisée en 2022, 1 personne sur 5 se sent seule. Initiatrice des Réveillons de la Solidarité, la Fondation de France lance une nouvelle fois un appel à projet pour soutenir des structures à but non lucratif qui favorisent la création du lien social pendant les fêtes de fin d‘année et sur un temps long.

Depuis 15 ans, ce sont 213 projets qui ont pu être soutenus sur le territoire de la Fondation de France Sud-Ouest. Le dépôt des dossiers se fait jusqu’au 13 septembre 2023 !

Avec le lancement de cet appel à projets, le Fondation de France souhaite soutenir des acteurs de terrains locaux, qui travaillent au plus près des personnes les plus isolées et vulnérables et qui organisent des actions concrètes pour ces publics fragiles. Le but est également de construire des liens durables pour lutter ensemble contre l’isolement. En décembre 2022, ce sont 10 initiatives qui ont pu être soutenues dans le Sud-Ouest. Tous les organismes à but non lucratif, avec identité juridique (associations de quartier, groupement d’habitants…) peuvent déposer un dossier avant le 13 septembre. La Fondation de France Sud-Ouest examinera chaque projet reçu pour définir lesquels seront soutenus.

Pour plus d’informations et déposer un dossier : https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/reveillons-la-solidarite-ensemble-partageons-les-fetes-de-fin-d-annee