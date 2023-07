Bédarieux - L'Estivale de la bio à Villemagne l'Argentière le 15 août

L’Estivale de la bio à Villemagne l’Argentière le 15 août, c’est un marché de produits bio-locaux, des artisan.nes, un village associatif, des conférences et projection-débat, et animations pour petit.es et grand.es. Plus d’infos sur www.bio34.com

Conférences

10h30 : Présentation du Guichet Rénov’ Occitanie – Stand du Pays Haut Languedoc et Vignobles sur le Village associatif

11h30 : Projection-débat de Ruptures : changement de cap chez les jeunes diplômés en présence de Théophile Duchâteau, ancien étudiant d’AgroParisTech et en cours d’installation agricole dans le Tarn

14h : Jardin naturel, gestion de l'eau et aléas climatiques – Catherine Garnier, Les Jardins de Tara

16h : Semer la pluie – Olivier Hébrard, expert en gestion intégrée de la ressource en eau

ANIMATIONS

10h : Initiation à la danse brésilienne – Association Oba Oba - Tout public

10h30 et 15h : Spectacle « Il était une fois...Tralala » – Cie Le Tympan dans l’œil - A partir de 2 ans

11h30 : Animations musicales par La Belle Epoque

17h et 18h : Sur le chemin des herbes : balade végétale à la découverte des plantes – Magalie Feuillas

Toute la journée

- Jeux en bois animés par la Ludothèque de Villemagne l’Argentière

- « Une journée avec les poilus, antennes et langues fourchues ! » animations naturalistes - par Kermit