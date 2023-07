France - 7 stations de recharge ultra-rapide Electra ouvertes  sur le réseau VINCI Autoroutes 

7 stations de recharge ultra-rapide Electra ouvertes sur le réseau VINCI Autoroutes

L’été démarre sur les chapeaux de roues pour Electra qui devient le 1er “pure player” français à ouvrir des stations de recharge rapide sur le réseau Vinci Autoroutes. L’entreprise met à disposition 114 points de charge de haute puissance (300 kW maximum par borne) pour le lancement de la saison estivale. Une prouesse avec l’ouverture dans la dernière semaine de juin de 7 stations après seulement 4 mois de travaux.

Les électromobilistes pourront se recharger sur ces 114 nouveaux points de charge de haute puissance disponibles sur 7 aires de services du sud de la France :

16 points de charge sur chacune des deux aires de Carcassonne Arzens (Nord et Sud), sur l’A61 au niveau de Carcassonne ;

28 points de charge sur l’aire de Latitude 45, sur l’A7, au nord de Valence en direction de Lyon ;

24 points de charge sur l’aire de Garonne, aire bidirectionnelle située sur l’A62 entre Agen et Toulouse ;

12 points de charge sur l’aire de Manzat, aire bidirectionnelle située sur l'A89 entre Clermont Ferrand et Bordeaux ;

8 points de charge sur l’aire de Gignac Rebuty, sur l’A55, entre Marseille et l’étang de Berre ;

10 points de charge sur l’aire de Vitrolles, à l’entrée de l’A7 en provenance de Marseille.

Accessibles 24h/7j, chacune de ces stations accueille par ailleurs une borne de recharge universelle avec trois connecteurs (CCS, type 2 et CHAdeMO). Les possibilités de règlement sont multiples, les bornes Electra acceptant les principaux pass actuellement en circulation en Europe. Il est également possible de régler par carte bancaire.

Ces nouvelles stations sont conçues de manière à limiter l’impact de leur déploiement sur l’environnement :

installation d’auvents munis de panneaux photovoltaïques dont la production est réinjectée dans les circuits de production ;

emplacements recouverts de pavés drainants pour ne pas imperméabiliser les sols ;

bilan carbone réalisé pour chacun des chantiers réalisés ;

plantation d’arbres pour compenser les émissions de CO2 liées au déploiement de ces stations.

« Nous sommes très fiers d’offrir un nouveau service aux usagers en ce début d’été, sur des axes très fréquentés. Au-delà des 114 points de charge de haute puissance, c’est une expérience unique qui permet de recharger simplement, rapidement et à un prix très compétitif, que nous mettons à disposition. Nous sommes le premier “pure player” français à ouvrir des stations de recharge rapide sur les autoroutes françaises. Une fierté doublée par la rapidité d'exécution de nos équipes qui ont réussi à déployer un réseau de 7 stations de qualité, en à peine 4 mois », explique Aurélien de Meaux, Président d’Electra.

« L’installation de ces nouvelles stations de recharge ultrarapide illustre notre volonté de contribuer activement à la décarbonation des usages de la route » ajoute Raphaël Ventre, directeur Marketing et Services de VINCI Autoroutes. « Cette veille de départs en vacances est l’occasion de rappeler que l’électromobilité de longue distance est désormais une réalité ! L’ensemble de nos aires de services sont aujourd’hui équipées de bornes de recharge électrique, ce qui représente 1 500 bornes déployées sur notre réseau. VINCI Autoroutes est ainsi le réseau autoroutier proposant le plus grand nombre de points de recharge. »

A propos d’Electra

Electra est le premier pure-player français de la recharge rapide de véhicules électriques et a récemment intégré le French Tech Next40. L’entreprise déploie et exploite des points de charge rapide avec une ambition : faciliter l’adoption de la voiture électrique grâce à un réseau de recharge massif, rapide et performant. L’entreprise dispose de la confiance de grands groupes tels que AccorInvest, LSGI, Altarea, Indigo, Louvre Hotels Group, Primonial REIM France, le Groupe Chopard, Jardiland et le Groupe Delhaize en Belgique. Avec 140 salariés experts, Electra investit massivement dans l'innovation et la recherche au profit d’une expérience utilisateur unique : des interfaces mobiles riches, intuitives et personnalisables. Electra est présente en France, Belgique, Luxembourg, Italie, Suisse et Autriche et travaille à développer un parc de 8000 points de charge rapide disponible d’ici 2030. www.go-electra.com

A propos de VINCI Autoroutes

Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 7 régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau concédé.

Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 324 gares de péage. Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com , ou par téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel).

*Ce projet a été financé par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance.