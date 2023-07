Europe - 31 000 billets vendus pour les trains de la société espagnole AVE en France !

La société espagnole opérera en France sous sa marque premium : AVE

Renfe a déjà vendu 31 000 billets pour ses trains AVE en France

Confort, qualité de service et tarifs avantageux seront les atouts de la société espagnole pour entrer en concurrence sur le marché français.

Le 13 juillet, les trains commenceront à circuler à Lyon et le 28 juillet à Marseille avec ses trains AVE s-100.

La compagnie est en train d'homologuer les trains AVE s-106, avec lesquels Renfe étendra ses activités en France.

La Renfe entend être compétitive sur le principal axe du pays, Paris-Lyon, avec des prolongements vers Barcelone et Marseille.

Renfe a choisi Lyon pour installer la succursale française de sa compagnie de transport de passagers, car il s'agit d'une enclave stratégique pour son expansion

Renfe a exposé aujourd'hui à Lyon les attributs de son offre de train AVE, avec laquelle elle commencera à desservir la France la semaine prochaine et pour laquelle elle a déjà vendu 31 000 billets. La société espagnole arrive en France avec son produit premium : la marque AVE, une référence internationale à grande vitesse, pour relier 17 destinations de deux côtés de la frontière.

Tout en démarrant son exploitation en solo sur les lignes Espagne-Lyon et Espagne-Marseille, Renfe continue à travailler sur l'homologation des trains AVE de grande capacité, modèle S-106, afin d'étendre ses opérations en France et atteignant ses corridors cibles : Paris-Lyon-Barcelone et Paris-Lyon-Marseille.

La stratégie de Renfe en France est donc un engagement en termes de confort, de qualité de service et de prix. Le 13 juillet, Renfe mettra en service les trains AVE s-100. Un modèle de train qui atteint 300 km/heure, avec 347 sièges dans des voitures de classe standard et confort, connexion wifi et système de divertissement embarqué Play Renfe, Coffee Car et un intérieur caractéristique des trains espagnols à grande vitesse, avec un haut niveau de confort à bord et une adaptabilité totale pour les personnes à mobilité réduite.

Ces trains disposent également d'un espace Club Lounge de huit places qui peut être loué dans son intégralité comme espace privé pour des présentations ou d'autres occasions spéciales.

Les prestations que Renfe propose en France sont les mêmes que celles qui complètent l'offre en Espagne et qui ont fait de l'AVE une marque d'excellence à l'échelle internationale.

En plus du confort et de l'espace caractéristiques des trains AVE S-100, le billet AVE comprend toujours un trajet de centre ville à centre ville, la possibilité d'un embarquement direct quelques minutes avant le départ du train, un grand espace pour les passagers et les bagages, avec la possibilité de voyager avec jusqu'à trois valises par personne sans frais supplémentaires et une flexibilité en termes de changements et de remboursements avec le billet Elige.

Tous les billets Renfe incluent le transport « Cercanías » vers des destinations espagnoles. Lorsque vous achetez votre billet AVE, Renfe vous fournit un code qui vous permet d'accéder directement aux trains de banlieue « Cercanías » à Madrid ou Saragosse et aux trains de banlieue « Rodalies » en Catalogne.

AVE s-106, une grande capacité pour une grande demande

Les prochains trains que Renfe mettra en service en France seront ceux de la série AVE s-106. L'entreprise est actuellement en train d'homologuer ce modèle pour qu'il puisse circuler en France. Avec cette flotte, la compagnie espagnole sera en mesure de multiplier ses opérations sur la destination et de se positionner sur le corridor qui est l'objectif principal de sa stratégie dans ce pays : Paris-Lyon.

L'AVE de la série 106 est un train de grande capacité avec plus de 500 sièges par train. Sa conception est un exemple d'efficacité énergétique : il pèse 30 % de moins qu'un train à grande vitesse standard et son gabarit de 3,2 mètres permet d'accueillir cinq sièges par rangée, ce qui augmente considérablement le nombre de passagers par trajet sans réduire le confort.

31 000 billets vendus

Le 21 juin, la compagnie a mis en vente les billets pour les deux nouvelles lignes AVE avec lesquelles Renfe démarre son exploitation en solo en France et qui relieront 17 destinations de deux côtés de la frontière à partir de la semaine prochaine.

En deux semaines, la compagnie a vendu 31.000 billets et a dépassé le taux d'occupation de 80% sur certains segments.

La ligne Lyon-Barcelone, la plus demandée jusqu'à présent, sera exploitée du vendredi au lundi et aura une fréquence quotidienne à partir du 1er septembre. Dans le cas de la ligne Marseille, ce sera le 1er octobre. À partir de cette date, la compagnie atteindra 28 fréquences hebdomadaires.

Entre Nîmes et Barcelone, itinéraire partagé par les deux lignes, Renfe disposera de quatre trains quotidiens qui permettront une combinaison d'horaires et de temps de parcours qui attirera le public des deux côtés de la frontière vers les trains AVE.

AVE a lancé une campagne de prix promotionnels pour se positionner et commencer à être compétitif sur le marché français. Les billets AVE pour voyager en France à 9 euros permettront aux voyageurs de découvrir le train à grande vitesse espagnol entre des destinations telles que Lyon, Marseille, Montpellier, Avignon, Béziers, Aix-en-Provence ou Narbonne.

Le train direct vers l'Espagne est de nouveau disponible

Avec l'arrivée du train à grande vitesse AVE, Lyon et Marseille, ainsi que de nombreuses villes situées sur la ligne, retrouvent une liaison ferroviaire directe avec l'Espagne qu'elles avaient perdue depuis le mois de décembre.

Pour fêter ce grand retour, Renfe a lancé deux prix promotionnels sur ses liaisons internationales : 19 euros pour voyager de Montpellier ou Narbonne à Barcelone, Saragosse ou Madrid et 29 euros pour l'itinéraire complet, la liaison de Marseille et Lyon vers l'Espagne.

Le service AVE entre Lyon et Barcelone relie les gares de Lyon Part Dieu, Valence TGV, Nîmes, Montpellier-St Roch, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueres Vilafant, Gérone et Barcelone Sants. Départ de Lyon à 14h30 et de Barcelone à 08h22. La durée du trajet pour le trajet complet sera de cinq heures.

Le service AVE sur la ligne Marseille-Barcelone-Madrid débutera le 28 juillet et reliera les gares intermédiaires d'Aix-en-Provence TGV, Avignon-TGV, Nîmes, Montpellier-St-Roch, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueres Vilafant, Girona, Barcelona Sants, Camp de Tarragona, Zaragoza Delicias et Guadalajara.

La liaison internationale permettra de bénéficier de temps de trajet réduits à bord de l'AVE, tels que Nîmes-Barcelone en 3 heures, Montpellier-Figueras en 2 heures, Avignon-Barcelone en 4 heures, Marseille-Gérone en 4 heures, Perpignan-Madrid en 4 heures et 30 minutes, ou Nîmes-Zaragosse en 5 heures et 25 minutes.

Une première

Le 13 juillet, un conducteur de train espagnol assurera pour la première fois un service commercial à bord d'un train AVE au départ de Perpignan. Il s'agit d'un premier pas vers la France et en même temps d'une étape importante qui a signifié la culmination en un temps record d'un programme intensif de formation, d'exigences opérationnelles et administratives.

Depuis que Renfe a obtenu le 22 décembre dernier le certificat de sécurité délivré par l'Agence européenne de sécurité ferroviaire pour pouvoir circuler sur les lignes certifiées entre Perpignan-Lyon et Perpignan-Marseille, la société a travaillé sans relâche pour achever toutes les procédures nécessaires pour commencer à opérer en solo en France.

Afin de pouvoir assurer le service, elle a dû effectuer les tests techniques pertinents et les formations théoriques et pratiques du personnel de conduite et d'intervention nécessaires pour garantir la solvabilité et la robustesse de l'exploitation.

Les prochaines étapes

Le démarrage des ventes en France est une étape importante pour l'entreprise espagnole, réalisée en un temps record. Renfe a lancé la vente de billets quelques jours seulement après avoir accompli toutes les procédures administratives requises pour pouvoir exercer une activité commerciale en France, ce qui inclut l'ouverture et la constitution d'une filiale de la compagnie dans ce pays.

Pour cette opération, Renfe a choisi la ville de Lyon, un emplacement stratégique pour cette première opération internationale au départ de Lyon et de Marseille et pour l'expansion future de ses services AVE vers d'autres corridors d'intérêt en France, comme le corridor Lyon-Paris.

Renfe continue de travailler pour obtenir le Certificat de Sécurité pour opérer sur l'ensemble du territoire français et à l'expansion de son activité, en mettant à profit son expérience d'opérateur à grande vitesse de haut niveau dans l'environnement international.