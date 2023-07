Pyrénées-Orientales - La France Insoumise / Nupes en soutien aux Postiers menacés de sanction

La France Insoumise / Nupes apporte son soutien le plus vigoureux aux syndicalistes postiers des Pyrénées-Orientales menacés de sanctions disciplinaires. Ils sont indûment visés dans le cadre de l’exercice du droit syndical lors de la mobilisation contre la réforme des retraites.

La délégation de postiers montés à Paris mardi 4 juillet soutenir leur camarade Alexandre a été reçue par des députés du groupe parlementaire La France Insoumise / Nupes. Les députés Insoumis apporteront leur soutien à ce combat, par le biais notamment des outils parlementaires et des relais médiatiques à disposition.

La France Insoumise / Nupes estime qu’aucune sanction ne doit viser les postiers. Elle réaffirme que le droit syndical ne peut faire l’objet d’une quelconque limitation. Il y a urgence à mettre un terme aux dérives antidémocratiques actuellement à l’œuvre, avec la criminalisation de plus en plus systématique (à défaut d’être déjà systémique ?) de la contestation et la restriction grandissantes des droits et libertés les plus élémentaires.

La France républicaine ne peut décemment se transformer en pays illibéral !