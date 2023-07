Millau - La franchise Do&Ka ouvre son 4e point de vente à Millau

La nouvelle enseigne DO&KA, spécialisée dans la vente d’alimentation et d’accessoires pour animaux de compagnie, fondée par Grégory Vayssettes et Erwan Estevan à Castelnau-le-Lez, ouvre son 4eme point de vente dans le centre-ville de Millau (12) en lieu et place de l’ancien magasin BigMat Mouysset. Inauguré le 5 juillet 2023, le magasin DO&KA Millau, dirigé par les franchisés Jean-François et Marie Faustin propose une nouvelle vision de l’animalerie avec une expérience client renouvelée et toujours plus de services personnalisés.

Un nouveau magasin au coeur de Millau !

Situé au 65 avenue Jean-Jaurès à Millau, le nouveau magasin de l’enseigne DO&KA dispose d’une surface totale de 500m2 comprenant des espaces de vente, du stockage et des bureaux administratifs. Les franchisés Jean-François et Marie Faustin (déjà propriétaires d’un premier magasin DO&KA à Clermont-L’Hérault), ont complètement aménagé le nouveau magasin de Millau selon la nouvelle charte architecturale de l’enseigne : des linéaires contemporains, un parcours client fluide et naturel guidé par une signalétique moderne aux couleurs de DO&KA et des touches de bois chaleureuses pour le mobilier. Le nouveau magasin DO&KA Millau propose à la clientèle toute la gamme de produits qui fait le succès de l’enseigne : des marques exclusives, des produits locaux et ou origine France, des produits bio, un espace «vrac»... Disposant également d’une dizaine de places de parking, le magasin de Millau est dirigé par Marie Faustin entourée d’une équipe de 3 personnes dédiées à l’accueil et au conseil personnalisé du client.

Avec cette 4eme ouverture, DO&KA poursuit son implantation en région et ambitionne de devenir l’un des leaders de la distribution d’alimentation et d’accessoires pour animaux de compagnie en France avec pour ligne de mire l’ouverture de 45 points de vente d’ici 2030.

doetka.fr