France - 6 destinations tendances pour cet été sans augmenter sa dépense carbone

À l’approche des vacances d’été, l’heure est pour beaucoup à la réflexion quant à la destination à choisir pour poser ses valises et décompresser. Or, le choix de son lieu de vacances a un impact fort sur son empreinte carbone. Dans ce contexte, Carbo, la startup spécialisée dans la mesure et la réduction de l’empreinte carbone, liste 6 destinations outre-frontières tendances au départ de Paris pour cet été, accessibles sans augmenter sa dépense carbone et en respectant ainsi le seuil des 2 tonnes de CO2e par an et par personne (c’est-à-dire le niveau des émissions de gaz à effet de serre que l’on estime ne pas devoir dépasser pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C d’ici la fin du siècle), soit un budget de 38,4kgCO2e par personne pour un séjour de 7 jours[1]. L’occasion de faire prendre conscience aux citoyens que voyager peut aussi être synonyme d’éco-responsabilité !

#1 BARCELONE, Espagne (24kgCO2e) dont 4kgCO2e pour le transport – 7h35 de train

#2 VIENNE, Autriche (30kgCO2e) dont 10kgCO2e pour le transport – 12h20 de train

#3 COPENHAGUE, Danemark (34kgCO2e) dont 14kgCO2e pour le transport – 15h25 de train

#4 SPLIT, Croatie (34kgCO2e) dont 14kgCO2e pour le transport – 26h10 de train

#5 STOCKHOLM, Suède (36kgCO2e) dont 16kgCO2e pour le transport – 21h35 de train

#6 PALERME, Italie (37kgCO2e) dont 17kgCO2e pour le transport – 23h de train

[1] Calculs réalisés sur la base des hypothèses suivantes : deux personnes partent en vacances ensemble au départ de Paris ; leurs régimes alimentaires sont végétariens (0,5kgCO2e par repas selon l’ADEME) ; ils logent dans une même chambre au sein d’un hôtel deux étoiles (2,1kgCO2e/nuit en moyenne selon le site HotelFootprints).