France - MENAPS et les pompiers de l'Aude développent un drone pour lutter contre les feux de forêt

Les Sapeurs Pompiers de l'Aude (SDIS11) annoncent leur partenariat avec MENAPS, société de conseil en transformation digitale, pour le développement d'un drone détecteur de feux de forêt recourant à l’intelligence artificielle. Ce projet innovant vise à compléter l’automatisation des tours de guet afin d'assurer une surveillance 24h/24 et 7j/7 tout au long de l'année et ce sur 100% du territoire de l’Aude, touché chaque année par près de 300 feux de forêt.

Un drone intelligent au secours des pompiers

L'objectif de ce projet de drone est d'apporter une solution complémentaire à la surveillance actuelle sur les tours de guet afin d’avoir un traitement exhaustif de tout ce qui relève de la détection de feu. En palliant aux zones d’ombres imposées par les limites humaines et techniques, ce dispositif permet d'atteindre une exhaustivité de la surveillance jusqu'à 100% dans les zones connues. Le principe sera d'attaquer massivement les feux naissants et d'améliorer les performances de la lutte contre les incendies.

Déjà étalonné et calibré sur des feux en éprouvette pour mesurer ses performances par rapport aux distances, le drone sera soumis à une campagne de test en environnement réel tout au long de l’été sur la détection par IA des feux mais également la surveillance après intervention des pompiers et ainsi préparer la phase d’industrialisation à grande échelle du dispositif.

La surveillance après feu permettra de détecter au plus tôt les réactivations de feux qui nécessitent actuellement la mobilisation de nombreux moyens pour couvrir tout le périmètre du feu. Le drone augmenté par l’IA permet de surveiller ces zones de manière plus efficace, même dans des conditions difficiles d'accès ou exposées aux vents. Il permet ainsi de détecter les feux couvant en sous-sol jusqu'à trois semaines après l’extinction du feu.

Le massif de la zone périurbaine de Lézignan a été choisi pour mener les premières expérimentations en raison de l'activité humaine qui s'y développe et des conditions logistiques propices. Une douzaine de feux se déclare chaque année dans le massif de Lézignan.

Alors qu’un tiers des feux se déclare pour des raisons de malveillance, un tiers par imprudence et un tiers dû à des installations diverses, un petit pourcentage de feux sont aujourd’hui dû à des impacts de foudre très difficilement détectables et très souvent dans des zones difficiles d’accès. Le drone permettra ainsi de programmer des missions spécifiques sur des secteurs avec des impacts de foudre permettant la maîtrise de ces feux actuellement très destructeurs.

L’intelligence artificielle au service du bien commun

Les pompiers de l’Aude ont choisi MENAPS, expert de la transformation digitale, pour ses connaissances et sa maîtrise de l’intelligence artificielle. Ensemble ils souhaitent développer une flotte de drones adaptée aux massifs forestiers choisis pouvant surveiller précisément 706 hectares en 30 secondes chacun.

Le premier prototype développé est conçu pour voler pendant près de 45 minutes, avec une résistance au vent maximale de 12m/s et une distance de vol maximale de 32 km, ces drones auront la capacité de détecter les feux à une distance de 2 km. De plus, une masse importante de données, récoltées sur le terrain en collaboration avec le SDIS, ont été utilisées pour entraîner l'algorithme d'IA qui pourra prédire les départs de feu avec une précision supérieure à 95%.

Face à cette technologie innovante, MENAPS et la SDIS de l'Aude réfléchissent déjà à l'évolution de ce projet dans une perspective de transformation des outils de lutte contre les incendies forestiers.

A propos de MENAPS

Créée en 2019, MENAPS est une entreprise nouvelle génération qui réinvente le conseil en transformation digitale pour faire de l’innovation un moteur de croissance pour toutes les entreprises. MENAPS propose un accompagnement global end-to-end, de la stratégie aux opérations, avec l’intégration de solutions technologiques et digitales d’avant-garde. En croissance constante, MENAPS regroupe aujourd’hui près de 200 collaborateurs à travers le monde, dont plus d’une cinquantaine en France. En juin 2022, MENAPS a lancé son start-up studio qui apporte un soutien aux entrepreneurs dans le domaine digital ou technologique et dont les projets sont porteurs d’innovations à impact.