Valras-Plage - HAPPY BIRTHDAY JOHNNY / VALRAS PLAGE

HAPPY BIRTHDAY JOHNNY

L’idole des jeunes aurait dû fêter ses 80 ans le 15 Juin 2023.

Après 1 an et demi de préparation, Christian DESSINSA et son groupe RALLUMER LE FEU vont présenter un spectacle autant musical que visuel.

Entouré de ses 11 musiciens et 2 choristes pour un live enflammé, c’est dans un décor grandiose avec 135 projecteurs que Christian DESSINSA apparaît dans la célèbre tête de mort.

Son public est unanime : il n'imite pas, avec ses gestes naturels il incarne Johnny.

Afin de préparer au mieux ce show Rock' n’roll, accompagné de son groupe, ce chanteur producteur travaille sans relâche.

A l'issue de multiples répétitions, en ressort un concert de 2h20 comprenant 26 titres choisis avec son directeur musical Pascal BARON (bassiste du groupe).

Une préparation intense et riche en émotion :

- Intense part des répétitions prévues tous les 2 jours dans la quinzaine précédant le spectacle.

- Riche en émotion avec la création d’une intro particulièrement réfléchi qui reste à découvrir…

Cette représentation est l’occasion pour les fans de retrouver l’ambiance des concerts de Johnny et également de lui rendre un bel hommage.

Je tiens à vous préciser que Christian DESSINSA est le seul artiste à avoir obtenu l'autorisation officielle écrite par le bureau de Mr Johnny HALLYDAY et validé par l'artiste de son vivant.

VALRAS-PLAGE "Théâtre de la mer"

LE 19 Juillet 2023 à 21h30