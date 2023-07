Toulouse - 8ÈME ÉDITON DU TRIATHLON DES ROSES DE LA FONDATION ARC

Dimanche 24 septembre, la Fondation ARC organise, avec le Toulouse Triathlon et en partenariat avec la Ligue Occitanie de Triathlon, la 8ème édition du Triathlon des Roses à Toulouse dont les bénéfices seront entièrement reversés au profit de la recherche sur les cancers du sein. Le Triathlon des Roses est le rendez-vous solidaire et festif incontournable de septembre qui permet d’accomplir un défi sportif accessible à toutes et à tous, aussi bien en individuel (pour les femmes) qu’en relais de 2 ou 3 personnes (mixité possible).

L’historique du Triathlon des Roses

Le Triathlon des Roses est un événement sportif dédié à la recherche sur les cancers du sein, et organisé chaque année à l’occasion d’Octobre rose. La Fondation ARC propose de relever un défi sportif (chronométré) en enchainant trois disciplines (natation, cyclisme, course à pied) en écho au trio patients/médecins/chercheurs qui ensemble luttent contre la maladie.

Initialement lancé à Paris en 2014 en partenariat avec le Stade Français, le Triathlon des Roses s’est ensuite développé en régions à l’aide de partenaires locaux, avec une première édition en région à Toulouse initiée grâce au Toulouse Triathlon en 2016, puis le développement d’une édition à Antibes en 2022 et deux nouvelles éditions en 2023 à Lyon et à Nantes. En 2022, plus de 436 000€ ont été collectés pour soutenir des projets de recherche sur les cancers du sein.

Plus de 1800 triathlètes sont attendus cette année sur la ligne de départ dans les 5 villes dont plus de 400 à Toulouse !

Les bienfaits de l’activité physique pour combattre la maladie

Dans le cadre de sa communication autour des bienfaits du sport sur la santé et notamment dans la lutte contre le cancer avant, pendant et après la maladie, la Fondation ARC a édité un petit livret retraçant l’aventure sportive de 3 héroïnes (dont deux participantes au Triathlon des Roses) touchées par la maladie. Ce livret sera distribué à tous les participants du Triathlon des Roses cette année, ainsi que sur le village pour le public.

Les entreprises toulousaines soutiennent la Fondation ARC

Chaque année, des entreprises ou organisations engagent des collaborateurs dans la lutte contre le cancer du sein. En faisant un don pour la recherche, elles peuvent constituer des équipes de collaborateurs qui participent à l’édition toulousaine aux couleurs de leur entreprise. Cette année, la Région Occitanie, RTE, l’association La Croisée, GESER-BEST, SCLE SFE, AXA ATOUT CŒUR et la Maternité de l’Hôpital Agen Nerac font participer leurs collaborateurs à l’édition toulousaine du Triathlon de Roses.

Les projets de recherche sur les cancers du sein soutenus cette année grâce au Triathlon des Roses

Cette année, la Fondation ARC soutient six nouveaux projets de recherche, dont un projet toulousain, visant à mieux comprendre les processus biologiques en jeu dans les cancers du sein les plus agressifs et résistants aux traitements actuels afin de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques plus efficaces. Camille Attané, chercheuse à l’Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale de Toulouse, sera présente le 24 septembre prochain pour présenter le projet FATMAN. Ce projet a pour objectif de comprendre comment certaines cellules cancéreuses triple-négatives récupèrent de l’énergie à partir de lipides produits par des cellules graisseuses et ainsi trouver les clés, pour, à terme, interrompre ce processus de détournement favorable à l’agressivité du cancer et à sa résistance aux traitements.

« Le soutien de la Fondation ARC est essentiel pour la recherche en cancérologie en France. Les projets financés par la fondation ARC permettent une meilleure compréhension des mécanismes complexes impliqués dans l’évolution des cancers. Ceci permet d’identifier de nouveaux marqueurs essentiels à la détection précoce des cancers mais aussi proposer de nouvelles thérapies de plus en plus ciblées et efficaces. » Camille Attané

Le concept et les modalités de participation

Afin de permettre à toutes de découvrir le triathlon et de se faire plaisir en pratiquant le triple effort, le format est court et accessible à toutes dès 12 ans. La course peut se faire en individuelle ou en relais à 2 ou à 3, chaque participante du relais faisant l’un ou deux des trois sports (à condition de ne faire qu’une seule des trois disciplines, le relais est accessible à partir de 12 ans). Les relais peuvent être mixtes.

Pour pouvoir prendre le départ, les participants doivent obligatoirement collecter en amont au moins 100 € de dons en individuel ou au moins 250 € en relais de 2 ou 3 personnes. La collecte se fait grâce à une page de collecte en ligne créée au moment de l’inscription.

Les meilleurs classements ainsi que les meilleures collectes seront récompensés sur le podium à l’issue de l’événement.

Des distances accessibles à toutes et tous : 100m de natation, 6 km de vélo, 2 km de course à pied.

La natation se déroule en piscine (départ en « contre la montre » toutes les 10 sec.)

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS PRATIQUES