France - Appel à projets 10 M€ pour accompagner la sobriété en eau des activités économiques

En écho au « Plan Eau » présenté par le Président de la République en mars, l’agence de l’eau lance un nouvel appel à projets pour renforcer son soutien aux activités économiques (hors activitéagricole) qui souhaitent réduire leur impact sur la ressource en réalisant des économies d’eau. Doté d’une enveloppe de 10 millions d’euros, cet appel à projets s’adresse aux entreprises situées dans tous les territoires des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse.

L’agence de l’eau apportera jusqu’à 50 % d’aides financières aux lauréats. Les candidats peuvent déposer leur dossier du 3 juillet 2023 au 30 septembre 2024.

La sécheresse exceptionnelle de 2022 a engendré des restrictions réglementaires sur l’ensemble du territoire français mettant ainsi en évidence le déséquilibre entre les besoins en eau des consommateurs et la disponibilité de la ressource. Toutes les activités industrielles ont été touchées, en particulier l’agroalimentaire, la production manufacturière, le textile, la papeterie et le secteur minéral (carrière et cimenterie) contraintes pour certaines de diminuer leur production.

Après un début d’année 2023 marqué par une sécheresse hivernale, le « Plan Eau », lancé en mars 2023 dans le cadre de la planification écologique, affiche des ambitions fortes pour permettre d’engager une gestion résiliente et sobre de la ressource, et garantir de l’eau de qualité pour l’ensemble des usages avec un objectif national de réduction de 10 % des prélèvements d’ici 2030.

Concernant les usages industriels, le « Plan Eau » préconise d’accompagner dès 2023 au moins 50 sites industriels ayant de forts potentiels d’économies d’eau.

En réponse à ces exigences, l’agence de l’eau accompagne les activités économiques en élargissant l’éligibilité de ses aides aux opérations d’économies d’eau à tous les territoires des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse.

UN GAIN MINIMUM DE 5000 M3/AN

Les projets présentés doivent s’inscrire dans un objectif de réduction des prélèvements existants dans la ressource en eau d’au moins 5000 m3/an. Ils portent notamment sur la lutte contre les fuites d’eau des réseaux de distribution et sur la réduction des consommations grâce à des changements de process, la mise en œuvre de technologies propres plus économes en eau, la mise en place de circuit de recyclage (eau de refroidissement…), la réutilisation des eaux usées traitées, le recyclage des eaux pluviales ou la réparation de fuites sur les réseaux…

