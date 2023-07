Nîmes - L'été avec les Estivales des Vignerons Créateurs !

Voilà l’été avec les Estivales des Vignerons Créateurs !

Toute l’année, les Vignerons Créateurs accueillent leurs clients dans leurs différents caveaux et vont à leur rencontre dans des événements dont ils sont partenaires. L’été s’annonce radieux avec le retour des soirées Les Estivales, avec dégustations de vin en musique aux caveaux de vente, en juin, juillet et août.

Les Vignerons Créateurs sont partenaires avec des institutions telles que le Syndicat des Costières de Nîmes pour Les Vignes Toquées et les JeudiVins, l’office de tourisme Terre d’Argence à l’occasion des Apéros en Terre d’Argence, et de la maison Méditerranéenne des Vins pour les Vinifolies sur le site classé de l’Espiguette au Grau du Roi. Cet ancrage territorial se manifestera au plus fort avec Les Estivales, soirées d’animation dans les différents caveaux de vente :

à Bouillargues le 7 Juillet 2023

à Jonquières St-Vincent le 4 Août 2023

Bouillargues le 7 Juillet 2023 : Pour 5 €, les clients ont accès à la dégustation d’une sélection de vins tout au long de la soirée (les vins changent d’une soirée à l’autre), en musique avec le groupe Trio PopCorn, dans une ambiance conviviale et familiale. Différents food trucks assureront la restauration : « Les Vins de nos Pères », « Belge attitude », et « Saveur de voyage ». C’est l’occasion de rencontrer les coopérateurs et d’échanger avec eux !

« Les Vignerons Créateurs sont fiers de proposer aux consommateurs des vins de qualité accessibles pour tous les moments de convivialité. Nous travaillons chaque jour dans un esprit collectif, innovant et engagé pour préserver et valoriser nos terroirs aux portes de Nîmes. Avec les Estivales, dans ce moment de fête et de partage, nous mettons en pratique nos valeurs fondatrices : la solidarité d’un juste prix pour le consommateur et d’une juste rémunération pour nos vignerons, le respect de la diversité, l’engagement et la proximité avec nos clients », précise Bruno Manzone, Président des Vignerons Créateurs.

www.vigneronscreateurs.com/