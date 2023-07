Béziers - Victoire du COLBAC : manifestation anti corrida autorisée à Boujan-sur-Libron

Le COLBAC a remporté une victoire contre la corrida à Boujan-sur-Libron et a manifesté devant les arènes pendant la novillada Toros y campo.

Le COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l'Abolition de la Corrida) a récemment remporté une victoire dans sa lutte contre la corrida biterroise.

Le samedi 1ᵉʳ juillet, le comité a organisé une manifestation devant les arènes de Boujan-sur-Libron, en marge de la novillada Toros y Campo. Cette initiative a été précédée par des démarches juridiques, alors que le maire de Boujan, Gérard Abella, voulait faire obstacle à la manifestation en promulguant un arrêté municipal.

Le COLBAC n'a pas reculé face à cette opposition. Le 7 juin, le comité a déposé deux recours devant le Tribunal administratif de Montpellier : une requête en référé suspension pour suspendre l'arrêté municipal et un recours au fond pour l'annuler. Ces actions menées par l'avocate Me Hélène Thouy (cofondatrice du Parti animaliste) ont porté leurs fruits, car le maire de Boujan a finalement retiré son arrêté, autorisant ainsi la tenue de la manifestation anti corrida.

Par courriel, le maire a demandé au COLBAC de se désister auprès du Tribunal administratif de Montpellier et a affirmé qu'il permettrait le déroulement pacifique de la manifestation. Pour les opposants à la corrida, cette décision représente une nouvelle victoire contre les tentatives du milieu taurin de faire taire leur opposition.

La manifestation du COLBAC s'est déroulée dans le silence et sans aucun incident. L'objectif était de dénoncer la cruauté des novilladas et de susciter une prise de conscience à travers des messages percutants. Les militants soulignent qu’aucune tradition ne peut justifier des sévices et actes de cruauté gratuits envers un animal. Érigée en spectacle, la souffrance d'un animal est inacceptable.

Le COLBAC est convaincu que ses manifestations pacifiques contribuent à une évolution des mentalités à Béziers, tout comme à Boujan. Il continuera à œuvrer pour sensibiliser la population et faire abolir cette pratique cruelle et archaïque.



Une nouvelle manifestation contre les corridas sera organisée pendant la feria biterroise, le dimanche 13 août, de 15h à 20h. Pour plus d'infos, cliquez ici.