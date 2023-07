France - Sylvie Tannerskog finaliste du Prix Goût & Santé MAAF des artisans 2023

ELLE S’EST QUALIFIÉE DANS LA CATÉGORIE « RECETTES SALÉES » AVEC UNE RECETTE ORIGINALE « BOUILLON AUX RAVIOLES DE CANARD ET DE PETITS LÉGUMES »

Depuis 20 ans, le Prix Goût et Santé, organisé par MAAF avec le soutien de CMA France, récompense le talent de nos meilleurs artisans des métiers de bouche. Chaque année, les candidatures sont plus nombreuses, un succès à l’image de l’intérêt des Français pour le bien-manger. Cette 21ème édition est marquée par une belle participation puisque 60 artisans ont candidaté. Début juin, le pré-jury s’est réuni pour sélectionner exceptionnellement 13 finalistes cette année au lieu des 12 habituels, répartis dans 4 catégories : « recettes salées », « recettes sucrées », « recettes à emporter » et « recettes à conserver ». Par leur créativité et leur audace, ils défendent leur savoir-faire et réaffirment leur intérêt pour une cuisine locale, durable et saine.

Après avoir été récompensée l’année dernière dans la catégorie « recettes à emporter » avec sa « salade énergie et longévité », Sylvie nous surprend une nouvelle fois avec son « Bouillon aux ravioles de canard et petits légumes » : un plat complet, équilibré, anti-gaspillage qui peut être consommé en toute saison. Le bouillon, à base de gingembre, curcuma, et ail, permet de manger léger tout en étant rassasié avec des protéines animales et végétales (légumineuses) sans oublier de faire le plein de vitamines ! Un régal pour les papilles !

RENDEZ-VOUS POUR LA GRANDE FINALE LE 16 OCTOBRE 2023

Pour la 21ème édition de ce concours national, les dossiers des candidats ont été examinés en mai dernier, par un pré-jury, et 13 finalistes ont été sélectionnés pour participer à la grande finale du concours le 16 octobre prochain, qui aura lieu au sein de l’école de cuisine du Chef Thierry Marx, CUISINE MODE D’EMPLOI(S) à Paris. À cette occasion, chacun de ces artisans pourra défendre ses créations lors de cette grande finale inédite.

LE JURY DU PRIX GOÛT ET SANTÉ DES ARTISANS

Les candidats auront l’occasion de mettre en avant leur talent et leur créativité autour d’une recette alliant saveurs et qualités nutritionnelles devant un jury composé de professionnels issus du monde de la santé, de l’artisanat, des métiers de l’alimentaire et des représentants de la presse spécialisée.

La présidence de cette 21ème édition sera assurée par le Chef Thierry MARX avec à ses côtés dans le jury : Alain CHARTIER, meilleur Ouvrier de France glacier 2000, et Champion du Monde des desserts glacés 2003.