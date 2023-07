Lozère - Festival Mordorfest 2023

RENDEZ-VOUS VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 AOÛT 2023 À LA CASCADE DU DÉROC À NASBINALS (48)

Pour un festival mettant les musiques indépendantes à l’honneur pendant deux jours dans un lieu sublime !

> Deux soirées de concerts

> Un samedi après-midi avec des animations et autres surprises

> Plus de 20 groupes / artistes sur le weekend

> Une programmation toujours aussi éclectique

> Un cadre magnifique et dépaysant sur l’Aubrac au-dessus de la Cascade du Déroc

> Deux scènes couvertes sous deux chapiteaux

> Un bar avec bières artisanales, vin, soft

> Des foodtrucks pour contenter tout type d’appétit (carnivore, vegan, patativore, etc)

> Une ambiance à la cool et à la fête, dans la bonne humeur et la bienveillance

> Grand parking et camping sur place

Avec les artistes : Mr R – SUPERBEATNIK – RIEN VIRGULE – VALVE – MOE – TUE – PRINCESS THAILAND – BETE ET MECHANT – MISTRESS BOMB H – RASKANINE – GOM PILOTE – LILA EJAH – EX FULGUR – OGINO – FURIE – FLEUVES NOIRS – TOMBOUCTOU – TVILER – CHAVALAN – DAME AREA

Retrouvez tout le programme et les infos pratiques sur https://mordorfest.fr/