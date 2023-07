La Grande-Motte - Le Pasino de La Grande Motte fête les 50 ans du Groupe Partouche le 10 juillet 2023

Cette année, le Groupe Partouche fête ses 50 ans.

En effet, depuis 1973, le Groupe Partouche propose du divertissement sous toutes ses formes, avec le jeu au cœur de ses activités. Doté de 41 casinos, mais aussi de 12 hôtels et 70 restaurants, le premier casinotier de France est un acteur mondial du loisir, de l'événementiel et de l'art de vivre, et le Pasino La Grande Motte en est un exemple à part entière.

À cette occasion, le Pasino a le plaisir de vous inviter à célébrer le 50ème anniversaire du Groupe Partouche,

le lundi 10 juillet 2023 à 19h au Pasino La Grande Motte

Au programme

Côté food : Dès 10h et sur tout le reste de la journée, petit-déjeuner et déjeuner/goûter géant sur le thème des 50 ans seront de la partie. Dès 19h, les invités mais aussi le grand public pourront profiter d’un apéritif en salle de jeux.

Côté animation : ambiance musicale, DJ, danseuses, spectacle de rue, magiciens, caricaturistes et d’autres encore sauront impressionner le public pour une soirée inoubliable.

Et pendant toute la journée, le Groupe Mercedes exposera quelques-uns de ses modèles pour les amateurs de l’automobile.

Dès 22h, la soirée d’anniversaire commencera. Ce 10 juillet, le Pasino La Grande Motte fêtera ses 11 ans, en plus des 50 ans du Groupe Partouche.

Pour les plus gourmands, le Pasino soufflera ses bougies sur un gâteau d’anniversaire géant. L’établissement sera bien évidemment ouvert au public.

Adresse : 335, allée des Parcs, 34280 LA GRANDE MOTTE