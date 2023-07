Pyrénées-Orientales - Le Soler : les élus distribuent des kits « économie d'eau » à la population

Ce samedi 1er juillet 2023, les élus de la commune de Le Soler se sont mobilisés pour sensibiliser les habitants à la préservation de l'eau en distribuant des kits « économie d’eau ». Ces petits dispositifs ingénieux sont conçus pour réduire la consommation d'eau des robinets tout en maintenant un débit satisfaisant.

La commande a été réalisée par l’Association des Maires de France des Pyrénées-Orientales qui a mutualisé les demandes des communes du département. “La guerre de l’eau n’aura pas lieu. Nous invitons tous les foyers qui le souhaitent à venir récupérer leur kit pour lutter ensemble contre le gaspillage de l’eau. Les communes s’unissent pour agir contre ce problème de sécheresse dans notre département.” précise Armelle REVEL-FOURCADE, Maire de Le Soler.

L'objectif de cette initiative était de promouvoir des gestes simples et efficaces pour économiser l'eau, un bien précieux et limité. Les mousseurs se sont révélés être une solution pratique et peu coûteuse pour réduire la consommation d'eau dans les foyers, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement.

Chaque kit comprenait 2 limiteurs de débit auto-régulés pour robinet et 1 limiteur régulateur pour la douche adapté aux robinets les plus courants, accompagné d'instructions claires sur son installation via un QR Code à flasher.

La distribution des kits s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et éducative. Les élus ont distribué plus de 700 kits et ont profité de cette occasion pour échanger avec les Solériens sur les différents moyens pour réduire son empreinte hydrique.

Les habitants ont été très réceptifs et enthousiastes face à cette initiative. Ils ont exprimé leur volonté de contribuer à la préservation des ressources en eau de la commune et ont salué l'engagement des élus dans cette démarche écologique.

Pour les personnes qui n’ont pas pu se déplacer ce jour-là, il est toujours possible de venir récupérer un kit (dans la limite des stocks disponibles) au guichet unique de la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Il faudra se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.