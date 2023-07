Aveyron - Cet été, les vins de l'Aveyron à l'honneur des Foires aux Vins de Millau et de Marcillac

Les 4 AOP de l'Aveyron (AOP Côtes de Millau, AOP Marcillac, AOP Entraygues-Le Fel et AOP Estaing ) ainsi que l'IGP Aveyron donnent rendez-vous au public lors de deux temps forts cet été : La Foire aux vins de Millau le jeudi 20 juillet et la Foire aux Vins de Marcillac le vendredi 11 août. Ces deux rendez-vous seront l’occasion aux adeptes, aux novices comme aux curieux de (re)découvrir les vignerons du terroir aveyronnais et de déguster leurs vins. Au programme : dégustations, échanges, animations musicales...

Jeudi 20 juillet de 16h à 22h - Place Foch à Millau

Foire aux vins à Millau des 4 AOP : Côtes de Millau, Entraygues-Le Fel, Estaing, Marcillac, et de l'IGP Aveyron

dégustation en présence d'une vingtaine de vignerons, animation musicale

Vendredi 11 juillet de 16h à 22h - sous les platanes à Marcillac

15eme édition de la Foire aux vins à Marcillac des 4 AOP : Marcillac, Entraygues-Le Fel, Estaing, Côtes de Millau, de l' IGP Aveyron

Dégustation en présence d'une vingtaine de vignerons, animation musicale, intronisations par l'Echansonnerie de la Saint-Bourrou