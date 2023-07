Nuit du 01 juillet au 02 juillet 2023 : bilan des violences urbaines dans l’Hérault

Pour la troisième nuit, des violences urbaines ont eu lieu à Montpellier et Béziers en centre-ville et dans les quartiers sensibles. Les affrontements ont occasionné 2 blessés légers parmi les forces de l’ordre, dégâts matériels et la réalisation de 32 interpellations par la police.

Le dispositif policier mis en place dans les deux communes a permis de limiter les troubles à l’ordre public. Toutefois, des rassemblements hostiles étaient constatés dans le quartier Petit-bard/Pergola, Mosson, Saint-Martin et Devèze à Béziers (feux de containers et de véhicules).

Dans le secteur centre-ville, un groupe d'une centaine de personnes a tenté de commettre des dégradations et vols. Au bilan, 2 vitrines ont été détruites : « Bouyques telecom » et « Marionnaud » a fait l’objet de quelques vols.

L’intervention de la police a permis de limiter les dégradations et a conduit à l'interpellation de 32 personnes (18 mesures de garde à vue pour notamment port d'arme de catégorie D, violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, incendies volontaires, vols et recels notamment de parfums).

Hugues Moutouh, préfet de l’Hérault, félicite les 180 forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers pour leur engagement et condamne fermement les dégradations et les violences. Il reste extrêmement vigilant et attentif à la suite des événements.