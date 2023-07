Hérault - 2ème nuit de violences urbaines et de dégradations à Montpellier et Béziers.

2ème nuit de violences urbaines et de dégradations à Montpellier et Béziers.

- Bâtiments attaqués (cf la photo du bureau de poste de la Mosson ravagé)

- Pillages de commerces organisés et relayés sur les réseaux sociaux par des jeunes

-…Bilan

Merci aux forces de l'ordre et de secours mobilisées toute la nuit sur le terrain

Nuit du 30 Juin au 1er juillet 2023 : bilan des violences urbaines dans l’Hérault

Pour la deuxième nuit consécutive, des épisodes de violences urbaines ont eu lieu à Montpellier (quartiers centre-ville et Mosson principalement) et Béziers occasionnant 3 blessés légers parmi les forces de l’ordre, d’importants dégâts matériels et la réalisation de 10 interpellations à Montpellier et 2 à Béziers.

Dès 20h, les premiers manifestants se sont rassemblés à Montpellier place de la Comédie malgré l’interdiction de rassemblement prise par arrêté préfectoral. Toute la nuit les policiers et gendarmes engagés à Montpellier et Béziers ont été la cible de projectiles, cocktails molotov et de nombreux tirs de mortiers.

Plusieurs bâtiments ont été attaqués par les émeutiers : le bureau de poste de la Mosson a été incendié et ravagé, le bureau de police de la Mosson a subi de nombreux tirs de mortier.

5 commerces de l’écusson à Montpellier ont été vandalisés et pillés : enseignes « Dior » « Orange », « Swarovski », « la Lunetterie » et « Maison Montaigne 34 ». D’autres secteurs de la ville (Petit-Bard, Cévennes, avenue de Lodève, cité Astruc) étaient également concernés par des incendies et des cambriolages de magasins tels qu’une pharmacie, le bureau de tabac du centre commercial Saint-Paul, un DAB du Crédit Agricole.

De nombreux containers de poubelles et véhicules ont été incendiés à Montpellier et Béziers.

Le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh condamne fermement les violences et dégradations intolérables ainsi que les pillages de commerces organisés et relayés sur les réseaux sociaux par des jeunes qui bafouent l’ordre républicain. Le préfet remercie les 180 policiers et gendarmes ainsi que les sapeurs-pompiers mobilisés toute la nuit sur le terrain.