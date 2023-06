France - L'inflation poursuit sa baisse en juin 2023

L’inflation poursuit sa baisse en juin

L’inflation en juin 2023 s’est sensiblement repliée en glissement annuel, à 4,5 %, notamment grâce à la baisse des prix de l’énergie. Cette tendance baissière devrait se prolonger à l’été et à l’automne, dans le sillage de la baisse générale du prix des matières premières et du ralentissement de l’inflation sur les prix de production.

 L’inflation a atteint en juin 2023 un plus bas depuis mars 2022. Elle a baissé en mai sur l’ensemble des grandes catégories de biens et services, à l’exception des produits manufacturés.

 À 4,5 % en juin en glissement annuel, l’inflation est au plus bas depuis plus d’un an. Sur un mois, les prix ont progressé de 0,2 %, après avoir baissé de -0,1 % en mai.

 L’inflation énergétique, qui avait été à la source du choc inflationniste en 2021 et 2022, est passée en territoire négatif, à - 3 % en glissement annuel en juin. Les prix de l’énergie sont donc plus faibles qu’ils ne l’étaient l’an dernier. L’inflation alimentaire diminue légèrement tout en restant élevée, à 13,6 % en juin, après avoir atteint un pic à 15 % en avril. L’inflation ralentit très légèrement sur les services (2,9 % après 3,0 % en mai), ce qui semble indiquer que la répercussion de la hausse des salaires dans les prix est pour l’instant limitée.

 Les produits manufacturés sont la seule des grandes catégories de produits pour lesquels l’inflation a augmenté en juin, à 4,3 % après 4,1 % en mai. Cela s’explique notamment par le léger décalage des soldes par rapport à l’année dernière, ce faible rebond de l’inflation ne signifie donc pas que la tendance soit durable.

L’inflation devrait continuer sa tendance baissière à l’été et à l’automne 2023 du fait d’évolutions lourdes qui s’observent depuis plusieurs mois, comme la baisse globale du prix du gaz ou la chute de l’inflation sur les prix de production (prix sortie d’usine).

 La baisse de l’inflation sera un phénomène lent. Cela s’explique notamment par le décalage qui existe entre la variation du prix des matières premières et de l’inflation, le temps que ces variations de prix se diffusent à l’ensemble de la chaîne de valeur. Ainsi, malgré la baisse tendancielle du prix des matières premières énergétiques depuis un an, celle-ci ne se matérialise pas spontanément dans les chiffres actuels de l’inflation et prend du temps pour se diffuser à l’ensemble de l’économie.

 La trajectoire globalement baissière de l’inflation ne fait cependant plus de doute (sauf nouveau choc géopolitique). En effet, l’inflation sur les prix de production de l’industrie (à la sortie des usines) est sur une tendance nettement baissière : après avoir atteint 28 % en août 2022 elle n’était plus que de 3,4 % en mai 2023 (les prix de production sont publiés avec un mois de décalage par rapport aux prix à la consommation).

