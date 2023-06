Hérault - Bilan des violences urbaines cette nuit dans l'Hérault

Bilan des violences urbaines cette nuit dans l’Hérault

Des violences urbaines se sont déroulées cette nuit du 29 au 30 juin 2023 à Montpellier et à Béziers occasionnant 4 blessés légers parmi les forces de l’ordre, des dégâts matériels et la réalisation de 3 interpellations par les policiers.

Face aux premiers rassemblements hostiles à Montpellier vers 22H00 dans le quartier de la Mosson, le préfet a décidé de déployer une compagnie de CRS ainsi que des policiers du RAID en complément des effectifs de sécurité publique issus de la DDSP 34.

Ce déploiement conséquent de forces de l’ordre prépositionnées sur le terrain a permis d’éviter l’incendie de bâtiments publics (notamment le bureau de police de la Mosson à Montpellier ainsi que le poste de police mixte de la Devèze à Béziers).

Plusieurs locaux ont toutefois subi d’importantes dégradations, en particulier à BézierS : centre culturel Albert Camus (intrusion et début d’incendie), mairie annexe du quartier de la Devèze (intrusion et dégradations), mission locale du biterrois, bureaux du plan local d’insertion ou encore le bureau de poste du quartier de la Grangette (attaque d’un DAB).

Plusieurs commerces ont également fait l’objet d’intrusions et de dégradations : enseigne « ALDI » et bar tabac du centre commercial Saint Paul à Montpellier, ainsi que les vitrines d’un bar tabac, d’une pharmacie, d’une boulangerie, et d’un opticien à Béziers.

Les policiers engagés dans le quartier de la Mosson ont été la cible de nombreux projectiles et de tirs de mortiers. Des barricades formées de palettes ont été incendiées ainsi que des poubelles. Deux caméras de vidéoprotection ont par ailleurs été détruites. A Béziers, le commissariat central a subi des tirs de mortiers et des callaissages.

Une dizaine de véhicules ont été incendiés à Montpellier (quartiers de la Mosson, de Celleneuve et de la Pompignane) ainsi qu’à Béziers (quartier de la Devèze).

Le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh condamne fermement les violences et dégradations inadmissibles commises cette nuit par des émeutiers dans les villes de Montpellier et Béziers. Ces exactions ont été commises le plus souvent par des mineurs à une heure avancée de la nuit. Le représentant de l’Etat en appelle à la responsabilité des parents de ces jeunes dont la place n’est certainement pas dans la rue. Le préfet renouvelle son soutien plein et entier aux forces de sécurité mobilisées pour rétablir l’ordre public.

