Ramonville Saint Agne - Alter'Incub, le premier réseau d'incubateurs d'innovation sociale, lance son appel à projets

En Occitanie Pyrénées… L’association Miam’Up a été accompagnée en 2022. Elle propose une solution de mise en relation et de logistique bas carbone (véhicules électrique/cyclogistique), de la collecte des excédents alimentaires de la restauration collective à la distribution aux associations d’aide alimentaire partenaires. Le tout, à l’aide de sa plateforme numérique !



En Occitanie Méditerranée… Oc’Consigne a été incubée en 2020. Créée en Scop (Société coopérative et participative) en 2021, elle fédère les acteurs de la filière des emballages en verre pour réintroduire la pratique de la consigne et du réemploi dans l'Est de l'Occitanie. Oc’Consigne offre une prestation de service de lavage avec revente des emballages lavés en utilisant des sources d’énergie renouvelable.



En Auvergne-Rhône-Alpes…SkiTEC a été incubée en 2021 en partant du constat que chaque année, 500 000 skis sont jetés en France, alors qu’ils sont construits en matériaux coûteux et compliqués à recycler. Grâce à SkiTEC, les skis qui peuvent encore fouler la neige glissent vers une boutique solidaire, sinon, direction la coopérative pour y être recyclés ! Entre mobilier ou biomatériaux, les possibilités de reconversion sont multiples. SkiTEC entend concilier l'économie circulaire avec les préoccupations écologiques grâce à ce matériel emblématique de la Savoie !

En Centre-Val de Loire : Chapitre 2 a été incubé début 2019 en partant du principe « un livre ne peut être jeté ! ». Projets littéraires, seconde vie du livre, réemploi, animations, c’est un lieu de vie et de culture qui s’est ouvert sur la métropole orléanaise ! Par les ponts que l’association souhaite créer, c’est un projet du « faire ensemble » sur le territoire.

