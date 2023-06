France - Lancement 4eme édition TheFork Awards

TheFork Awards revient avec un quatrième volet plus prometteur que jamais ! Jusqu’au 30 septembre, le grand public pourra soutenir sa table nommée préférée en votant en ligne sur le site dédié TheFork-Awards.fr.



7 Chef(fe)s en Occitanie nommés !

LE 1ER PRIX FOOD 100% DIGITAL POUR ET PAR LE GRAND PUBLIC

Contrairement à la plupart des prix culinaires décernés exclusivement par des palais élitistes, TheFork Awards donne la primeur de son palmarès au grand public. Une démarche qui permet d'opérer un retour aux sources, avec l'idée que la cuisine d'un chef s'adresse à tous et surtout au plus grand nombre. Entièrement digital, cet évènement est également le moyen de créer une sélection de restaurants récents. Les participants votent sur le site dédié TheFork-Awards.fr, dès le 26 juin et jusqu’au 30 septembre.

Pour soutenir son restaurant coup de cœur, il suffira alors de voter sur le site internet avant le 30 septembre !

Illustration