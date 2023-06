Haute-Garonne - Signature d'un partenariat entre le SDEHG et la Banque des Territoires

Transition énergétique : Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne choisit le dispositif intracting de la Banque des Territoires pour accélérer le renouvellement du parc d’éclairage public des communes haut-garonnaises

Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG), acteur clé du département de la Haute-Garonne en matière de service public de l’énergie, porte un projet ambitieux de transition énergétique du parc d’éclairage public du département dans le cadre du programme « LED Haute Garonne 2026 ++ ». Ce programme de rénovation accélérée vise à remplacer des anciens appareils d’éclairage public par des lampes LED pour économiser l’énergie et limiter la pollution lumineuse. La convention intracting, signée ce jour, s’inscrit dans les grandes orientations stratégiques de la Banque des Territoires.

La Banque des Territoires et le SDEHG confirment leurs engagements partagés en faveur de territoires plus durables avec un partenariat financier sous la forme d’avance remboursable, ou intracting, d’un montant de 7,75 M€ sur une durée de 12 ans.

Cette solution de financement viendra soutenir des travaux de remplacement d’environ 18 000 anciens points lumineux par des appareils d’éclairage public à LED standardisés de dernière génération, représentant au total 105 projets de rénovation répartis sur 73 communes de Haute-Garonne participant au programme « LED Haute-Garonne 2026 ++ ». Avec ce dispositif, le SDEHG entend réduire les dépenses d’énergie des communes en atténuant l’impact des hausses du prix de l’électricité sur le budget communal et projette des économies d’énergie de l’ordre de 1,14 M€ par an.

Le programme « LED Haute Garonne 2026 ++ » est un concept innovant de rénovation de l’éclairage public lancé par le SDEHG en 2022 pour accélérer la transition énergétique à l’échelle départementale. Ce programme est réservé aux travaux légers d’investissement consistant à ne remplacer que l’appareil d’éclairage public. Financé par les économies d’énergie réalisées et le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, il garantit à la commune un gain minimal de 10% du montant de sa facture d’électricité, indépendamment du coût des travaux, le SDEHG prenant en charge le cas échéant la partie des travaux permettant d’arriver à cet objectif.

Plus qu’un outil de financement, le dispositif intracting a permis au SDEHG de fédérer 73 communes et d’amorcer un effet d’entraînement en faveur de la rénovation du parc d’éclairage public des communes haut-garonnaises. Le principe de l’intracting est de contribuer, via des avances remboursables, à la réalisation de travaux de rénovation et d’optimisation énergétique permettant de dégager des économies d’énergie à court terme. Les économies générées par la baisse des consommations énergétiques permettent de rembourser l’avance et de maitriser la facture énergétique, selon le principe d’une chaîne vertueuse. Ce projet s’inscrit dans les ambitions de l’Etat de massification des investissements en faveur de la transition écologique des territoires.

« Le parc d’éclairage public du territoire du SDEHG est constitué de 250 000 points lumineux. Aujourd’hui, l’équipement en LED représente 30% de ce parc. Notre ambition est de devenir le premier département français 100% LED en 2026, au rythme de 40 000 points lumineux rénovés par an, afin de permettre aux communes de s’inscrire durablement dans la sobriété énergétique en réalisant en moyenne 80% d’économie d’énergie. Cet objectif est aujourd’hui envisageable grâce à plusieurs soutiens : le Conseil départemental de la Haute-Garonne qui nous apporte une subvention annuelle de 2 M€, les communes qui se portent volontaires pour s’inscrire dans le programme « LED Haute-Garonne 2026 ++ », le dispositif Intracting proposé par la Banque des Territoires et le dispositif du Fonds vert octroyé par l’Etat en faveur de l’accélération de la transition énergétique des territoires. » précise Thierry Suaud, Président du SDEHG.

« Soutenir l’engagement et accompagner la politique des acteurs locaux en faveur de la transformation énergétique est l’une des priorités de la Banque des Territoires. Le dispositif de financement intracting va permettre au SDEHG, acteur de référence sur les sujets énergétiques dans le département, d’accélérer la réalisation de projets d’efficacité énergétique sur le département de la Haute-Garonne. » souligne Annabelle Viollet, directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires.

Cette convention a été signée mercredi 28 juin en présence de Thierry Suaud, Président du SDEHG et d’Annabelle Viollet, directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires.